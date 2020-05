"Taniec z gwiazdami". Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak rozstali się?! Zwycięzcy "Love Island" nie zatańczą w "Dancing with the stars" jesienią?

Niepokojące wieści dla fanów Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka - zwycięzców programu "Love Island. Wyspa miłości". Czy para już się rozstała i nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami" jesienią? Jedno z nich postanowiło skomentować te doniesienia.

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" rozstali się?!

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak wygrali pierwszą polską edycję programu "Love Island. Wyspa miłości". Wiosną 2020 r. już jako para mieli zawładnąć parkietem 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Niestety, show został zawieszony w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. Ma wrócić jesienią, ale istnieje ryzyko, że zabraknie w niej Sylwii i Mikołaja.

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak ofiarami klątwy "Tańca z gwiazdami"?!Zobacz więcej

Fani pary zauważyli, że od jakiegoś czasu nie pokazują się razem w mediach społecznościowych. Wcześniej ich konta na Instagramie przepełnione były wspólnymi zdjęciami i rozmowami na InstaStories. Teraz już tego nie ma. Czy to oznacza, że Sylwia i Mikołaj rozstali się?

Jedno z nich postanowiło zabrać głos w sprawie. - Od kilku dni dostaję od was wiadomości i komentarze. Ludzie pytają co u mnie, co u Sylwii, dlaczego nas tak mało razem dlaczego nie wrzucamy wspólnych stories, zdjęć itd. Nie da się przed wami nic ukryć i nie chcemy tak naprawdę nic ukrywać. Chcemy wam powiedzieć, jak wygląda sytuacja - powiedział Mikołaj i zapowiedział, że razem z Sylwią opowiedzą o wszystkim w środę, 20 maja o godz. 19:00 na Instagramie. Ogłoszą wtedy koniec związku? Jeśli tak, to co dalej z ich działem w "Tańcu z gwiazdami"?

Sylwia Madeńska dochodzi do siebie po kontuzji. Pokazała swoje zgrabne ciało w bieliźnie!Zobacz więcej