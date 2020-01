"Taniec z gwiazdami". Tomasz Oświeciński w 11. edycji "Dancing with the stars"! Co z jego rolą w "M jak miłość"?

Tomasz Oświeciński kolejnym uczestnikiem 11. edycji "Tańca z gwiazdami" - takie informacje pojawiły się w mediach w połowie stycznia 2020 roku. Jakim tancerzem okaże się aktor znany z filmów Patryka Vegi i serialu "M jak miłość"?

Tomasz Oświeciński najlepiej znany jest polskim widzom z filmów Patryka Vegi. Aktor dał się również poznać jako Andrzejek z "M jak miłość". Jak donoszą teraz serwisy plotkarskie, Oświeciński został kolejną gwiazdą 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Informację przekazał we wtorek (14.01) serwis Pudelek.pl.

Tomasz Oświeciński na razie nie skomentował medialnych doniesień dotyczących jego udziału w 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" jeśli informacja ta się potwierdzi, ulubieniec widzów dołączy do ni Karwan oraz najprawdopodobniej do Nicole Bogdanowicz, Edyty Zając, Karoliny Gilon, Ronnie'go Ferrari, Blanki Lipińskiej i Julii Wieniawy, która typowana jest już na faworytkę wiosennej edycji tanecznego show.

Na oficjalną listę gwiazd 11. edycji "Tańca z gwiazdami" przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać. Start programu planowany jest na marzec br.