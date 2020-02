"Taniec z gwiazdami". Wszystkie pary 11. edycji "Dancing with the stars" na wspólnych zdjęciach! Która prezentuje się najlepiej?

Wiemy już, kto z kim zatańczy w 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"! Jak prezentują się nowe pary w programie? Która z nich ma największe szanse na Kryształową Kulę? Zobaczcie ich wszystkich w duetach!

"Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami 11" - wszystkie pary

Koniec tajemnic! Co prawda o tym, kto z kim zatańczy w 11. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" pisaliśmy już jakiś czas temu, ale Telewizja Polsat dopiero teraz oficjalnie zaprezentowała wszystkie pary, które wiosną pojawią się na parkiecie.

Kto z kim zatańczy w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Oto uczestnicy i ich partnerzy!Zobacz więcej

Wiadomo już na pewno, że do programu powróciła dwójka tancerzy, których mogliśmy już kiedyś oglądać w programie. Chodzi o Wiktorię Omyłę, która jak dotąd tańczyła z Adamem Zdrójkowskim i Marcinem Korczem, oraz czterokrotnego zwycięzcę polskich edycji "Tańca z gwiazdami", Stefano Terrazzino.

Do grona tancerzy dołączyły też dwie nowe osoby. Pierwszą z nich jest Sylwia Madeńska - zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji "Love Island. Wyspa miłości", która będzie partnerować swojej miłości poznanej w reality show - Mikołajowi Jędruszczakowi. Drugim nowicjuszem jest Michał Bartkiewicz - na co dzień partner taneczny Wiktorii Omyły. Czy ktoś z nich doprowadzi swoją "gwiazdę" do finału? 11. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" od 6 marca w Polsacie!

Nowa edycja wiosną 2020 w Polsacie! Iwona Pavlović wskazuje, kto powinien zatańczyć!Zobacz więcej