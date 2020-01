"Taniec z gwiazdami". Zwycięzca "Love Island. Wyspa miłości" zatańczy w show Polsatu! Partnerować mu będzie Sylwia Madeńska?

Poznaliśmy właśnie kolejnego uczestnika 11. edycji programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Stawka tańczących celebrytów powiększyła się o Mikołaja Jędruszczaka, zwycięzcę polsatowskiego programu "Love Island. Wyspa miłości"!

MIKOŁAJ Z "LOVE ISLAND. WYSPA MIŁOŚCI" W "TAŃCU Z GWIAZDAMI"!

Mikołaj Jędruszczak to wielokrotny mistrz Polski w tenisie. Z pasją trenuje go od dwudziestu lat i osiąga sukcesy. Ma też wiele innych zainteresowań. Fascynują go gry losowe i poker, a w wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi lub ogląda filmy. Dużo podróżuje i odwiedził już wiele zakątków świata.

W skali od 1 do 10 skromnie przyznaje sobie 9,99, więc nic dziwnego, że zgłosił się do "Love Island. Wyspa miłości". Program wygrał w parze z Sylwią Madeńską. Doszli do finału, wybrali miłość i wspólnie odebrali 100 tysięcy złotych nagrody.

Po sukcesie w show Polsatu oboje pomagają charytatywnie. Zorganizowali zbiórkę pieniędzy, a potem polecieli do Gambii, żeby przekazać datki potrzebującym. Mikołaj Jędruszczak to typ wrażliwca. Czy przełoży się to na to, co zaprezentuje na parkiecie?

Chociaż oficjalnie jeszcze nie jest wiadome z kim zatańczy Mikołaj, to Internauci już spekuluję, że na parkiecie pojawi się u boku własnej partnerki, Sylwii Madeńskiej, która przecież jest profesjonalną tancerką!

Wróżycie mu sukces w "Tańcu z gwiazdami"?