"Tarapaty 2". Kontynuacja największego hitu polskiego kina familijnego wkrótce w kinach! Mamy zwiastun!

W oczekiwaniu na ponowne otwarcie kin mamy dla was dobrą wiadomość – pierwszą zapowiedź jesiennej premiery, filmu „Tarapaty 2”! Kontynuacja największego hitu polskiego kina familijnego XXI wieku trafi na ekrany jesienią – wtedy szalone przygody, wakacyjny klimat, wybuchy, pościgi i opowieść o prawdziwej przyjaźni wynagrodzą widzom wiosnę spędzoną w domach! A pierwszą „Tarapatów” część możecie obejrzeć już dziś, nie wychodząc z domu.

Kiedy z Muzeum Narodowego w Poznaniu znika perła kolekcji – „Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć tożsamość prawdziwego złodzieja. Zgrany duet rozpoczyna śledztwo, ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej. „Tarapaty 2” to historia dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza.

Wszyscy tęsknimy za latem, słońcem i tym, żeby było normalnie. Brakuje nam analogowego kontaktu z przyjaciółmi i bliskimi, chcemy się spotykać, rozmawiać i wygłupiać. W „Tarapatach 2” będzie można podejrzeć wakacyjne i w gruncie rzeczy beztroskie życie trójki trzynastolatków, może to osłodzi chociaż odrobinę czekanie na powrót do zwyczajności. – mówi Marta Karwowska, reżyserka i scenarzystka filmu.

Mia Goti z "Zakochanych po uszy" gwiazdą nowego polskiego filmu dla młodzieży!Zobacz więcej

W „Tarapatach 2” zobaczymy znanych z poprzedniej części Jakuba Janotę-Bzowskiego, wcielającego się w rolę Olka oraz Joannę Szczepkowską, która zagra profesor Strzałkowską, ciotkę filmowej Julki. W roli Julki zobaczymy Polę Król, a Felkę zagra Mia Goti. W drugoplanowych rolach zobaczymy Martę Malikowską, Tomasza Ziętka oraz Zbigniewa Zamachowskiego, a także znaną z doskonałych teatralnych kreacji Sandrę Korzeniak. Film ponownie reżyseruje Marta Karwowska, a za zdjęcia odpowiada Jakub Burakiewicz, dla którego będzie to fabularny debiut pełnometrażowy. Film jest produkcją Koi Studio, na czele z Agnieszką Dziedzic, producentem wykonawczym i koproducentem jest Tomek Morawski z Haka Films. Za scenografię odpowiadają Jędrek Kowalski i Maria Dziewanowska-Kowalska, a za montaż Aleksandra Gowin.

Pierwsza część „Tarapatów” była prawdziwym powrotem do najlepszych tradycji polskiego kina familijnego – przyciągnęła do kin w Polsce ponad 320 000 widzów, najwięcej po 1989 roku. „Tarapaty” są dostępne na DVD, zostały także sprzedane do wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce. Możecie je także w każdej chwili obejrzeć w sieci – są dostępne w serwisach Netflix, Player, Ipla i VOD.

"TARAPATY 2" DO KIN TRAFIĄ JESIENIĄ!