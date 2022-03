Te "Królowe życia" już nie występują w programie. Kiedyś ich nazwiska znała cała Polska, dziś niewielu o nich pamięta

Niki (gość)

Wszyscy co krytykują sztywniacy z kijem w dupie ! ;} Ich życie jest szare smutne i nudne i zazdrość z nich bije ;} Ale co do Kaśki i do reszty że sztucznie zmodyfikowane lale to popieram Kaśka szczególnie. A co do Dagmary każdy z nas ma jakąś przeszłość jedni gorszą drudzy mniej ale nikt idealny nie jest więc nie oceniajmy innych nie znacie Dagmary osobiście ani historii jej życia jedno jest na pewno o wiele lepszą osobą niż ci co ją tu oceniają . LUDZIE CO WAS GNIECIE HAHAHAHA

10.02.2022 23:21