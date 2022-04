Te seriale Netflix i HBO GO wyciskają z oczu łzy. Nie da się ich obejrzeć bez zapasu chusteczek!

Są takie seriale, których nie da się oglądać bez zapasu chusteczek, bo wyciskają łzy skuteczniej niż siekanie cebuli. Przygotowaliśmy zestawienie wzruszających i wyciskających łzy z oczu seriali, którym nie oprze się nawet największy twardziel. Które produkcje HBO GO i Netflix doprowadzają do łez?

Wyciskacze łez

Są takie filmy, na których większość z nas płacze. Może to banał, ale pierwszą taką produkcją, która przychodzi nam do głowy jest Titanic oraz teoretycznie skierowany do dzieci Król Lew, który wyciska łzy z oczu także dorosłych. Bardziej wrażliwi płaczą nie tylko na słynnej scenie na wodzie czy zrzucenia ze skały, ale i w kilku innych momentach. Niektórzy kultową bajkę nie są w stanie obejrzeć nie roniąc co rusz kolejnej łzy.

Film który wywołuje płacz, oparty jest na emocjach. Widz płacze, gdy ginie jeden z ulubionych bohaterów, gdy komuś dzieje się niewyobrażalna krzywda lub gdy smutną scenę z produkcji utożsamia ze swoim życiem. Każdy z nas jest inny i każdy wzrusza się w innych sytuacjach.

Przygotowaliśmy dla Was kilka seriali HBO GO i Netflixa, które naszym zdaniem są bardzo przygnębiające. Widzieliście już je wszystkie?

Smutna opowieść o śmierci

Przygnębiającą propozycją HBO GO jest Supernova. To opowieść przedstawiona przez Colina Firtha oraz Stanley Tucci, którzy wcielają się w parę z wieloletnim stażem, która po śmiertelnej diagnozie u jednego z nich, podróżuje po Anglii swoim starym kamperem, odwiedzając przyjaciół, rodzinę i miejsca ze swojej przeszłości.

Zobacz przygnębiające i smutne seriale Netflix i HBO GO

