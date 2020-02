Te serialowe role miał zagrać ktoś inny! Dlaczego doszło do zmian w obsadach?

Dziś przyzwyczailiśmy się do wielu serialowych postaci, ale okazuje się, że mogły być one zagrane przez zupełnie innych aktorów! Dlaczego doszło do zmian? Sprawdźcie koniecznie!

Kto miał zagrać te serialowe role? Dziś trudno nam sobie wyobrazić, żeby Ulę z "BrzydUli" nie zagrała Julia Kamińska albo Marysi z "M jak miłość" - Małgorzata Pieńkowska. Okazuje się jednak, że o mały włos te aktorki mogły nie wcielić się w te role! Zazwyczaj po latach od wybrania konkretnego aktora do konkretnej roli, wychodzi na jaw, że miał on dużą konkurencję. Tak było z rolą "Niani", którą ostatecznie zagrała Agnieszka Dygant, ale Franię mogły zagrać aż trzy inne aktorki! Inaczej mogła wyglądać również postać Marysi z "M jak miłość" czy Natalia z "Rodzinki.pl". Ale takich przypadków jest więcej! Sprawdźcie, którzy aktorzy mieli zagrać te serialowe role i dlaczego im się nie udało! Wyobrażacie sobie ich w tych rolach?