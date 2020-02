Telekamery Tele Tygodnia 2020. Michał Malitowski z żoną Yuliyą Phillips nie szczędzili sobie czułości na czerwonym dywanie!

Michał Malitowski zaskoczył wszystkich informacją o ślubie z piękną Yuliyą Phillips. Niecały miesiąc po zawarciu małżeństwa, nowożeńcy pojawili się na czerwonym dywanie podczas gali wręczenie Telekamer Tele Tygodnia 2020. Oboje nie szczędzili sobie czułości!

Michał Malitowski z żoną na czerwonym dywanie

Gala Telekamery Tele Tygodnia 2020 odbyła się już po raz 23. Wśród przybyłych na imprezę gwiazd był Michał Malitowski - tancerz i juror programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", który niedawno poinformował, że wziął ślub. Będąc w Australii ożenił się z piękną Yuliyą Phillips.

Świeżo upieczeni małżonkowie pojawili się na czerwonym dywanie w Teatrze Polskim w Warszawie. Yuliya wybrała na tę okazję długą, czarną, połyskującą suknię z głębokim dekoltem i rozporkiem odkrywającym jej zgrabne nogi. Pozując fotoreporterom do zdjęć, Malitowski nie szczędził ukochanej czułości. Mocno ją obejmował i chętnie całował.

Przypomnijmy, że wiosną 2020 Michał Malitowski ponownie zasiądzie w jury programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". W ubiegłym roku poinformował, że chwilowo rezygnuje z udziału w show Polsatu ze względu na swoje zdrowie. Później okazało się, że chorował na depresję i rozstał się ze swoją wieloletnią partnerką, matką swojego dziecka, Joanną Leunis. Do "Tańca z gwiazdami" powrócił jesienią 2019 r., a w styczniu 2020 r. wziął ślub z Yuliyą Phillips.

