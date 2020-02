Telekamery Tele Tygodnia 2020. Rafał Brzozowski osobowością telewizyjną roku! Jaki jest sekret jego sukcesu?

Rafał Brzozowski otrzymał Telekamerę Tele Tygodnia 2020 w kategorii "Osobowość telewizyjna". Wokalista, który od jakiegoś czasu jest prezenterem telewizyjnym przyznaje, że jego kariera potoczyła się przypadkowo. Jak skomentował wyniki głosowania widzów?

Rafał Brzozowski osobowością telewizyjną roku

Podczas gali Telekamery Tele Tygodnia 2020, które odbyły się w Teatrze Polski w Warszawie, statuetkę w kategorii "Osobowość telewizyjna" odebrał Rafał Brzozowski. Był jedynym mężczyzną konkurującym w tym obszarze. Poza nim, do nagrody nominowane były także: Dorota Wellman, Katarzyna Dowbor, Marta Manowska i Dorota Szelągowska.

Brzozowski zyskał sympatię widzów prowadząc teleturnieje w Telewizji Polskiej. Najpierw, od 2017 roku prowadził reaktywowane po latach "Koło fortuny", a po dwóch latach nastąpiła "zamiana" miejsc z Norbim, który zwolnił miejsce prowadzącego "Jaka to melodia?" i przeszedł do "Koła". Jak sam przyznaje, to pozwoliło mu jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i być sobą, prowadząc program w telewizji.

Laureat Telekamery 2020 na czerwonym dywanie pozował ze swoją partnerką - modelką Anną Tarnowską. Podziękował ukochanej podczas przemówienia po ogłoszeniu wyników głosowania widzów. - Przepraszam, że przez moją pracę nie ma mnie w domu - powiedział. Jak jeszcze skomentował to, co wydarzyło się w czasie gali? Zobacz wideo!

