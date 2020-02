Telekamery Tele Tygodnia 2020. "Zawsze warto" najlepszym serialem! Julia Wieniawa i Katarzyna Zielińska komentują: Jakość broni się sama!

"Zawsze warto" okrzyknięte najlepszym serialem w plebiscycie Telekamer Tele Tygodnia 2020! Na gali statuetkę dumnie dzierżyły Julia Wieniawa i Katarzyna Zielińska. Jak skomentowały werdykt widzów?

"Zawsze warto" najlepszym serialem!

Serial, w którym w głównych rolach występują Katarzyna Zielińska, Weronika Rosati i Julia Wieniawa otrzymał Telekamerę Tele Tygodnia 2020! "Zawsze warto" to przejmująca historia trzech kobiet z różnych światów: oddanej matki, która jest ofiary przemocy domowej, odnoszącej sukcesy prawniczki, która jest związana z homoseksualistą oraz samotnej "call-girl", która walczy o opiekę nad synkiem. Jeden przypadkowy wieczór sprawia, że ich losy niespodziewanie się splatają.

Produkcja Akson Studio i Telewizji Polsat zafascynował widzów, którzy z miejsca pokochali główne bohaterki: Dorotę, Martę i Adę. Produkcja zajęła pierwsze miejsce w kategorii "Najlepszy serial" dzięki 26 procentom głosów, za które Katarzyna Zielińska gorąco podziękowała. - To jest wielkie wsparcie. To nie jest łatwy zawód, kiedy wychodzi się wieczorem do teatru, wychodzi się na dwanaście czy czternaście godzin na plan. Dostałam kredyt zaufania od publiczności i wiem, że po prostu muszę dobrze spełnić tę rolę. Naprawdę warto wstawać do tej pracy. Ja kocham swój zawód. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa i spełniona zawodowo - zakończyła. Drugi sezon "Zawsze warto" już wiosną 2020 roku na antenie Polsatu.

Uroczysta gala 23. edycji plebiscytu Telekamery Tele Tygodnia odbyła się w poniedziałek 3 lutego 2020 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Telewidzowie głosowali w 11 kategoriach głównych, a wręczone zostały także trzy nagrody specjalne. Uroczystość prowadzili Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Jak Katarzyna Zielińska i Julia Wieniawa skomentowały werdykt widzów? Zobacz wideo!

