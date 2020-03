"The 100". Data premiery 7. sezonu ujawniona! Co będzie z Octavią? Czy Sheidheda powróci, a bohaterowie będą podróżować w czasie?

Finał serialu "The 100" zbliża się wielkimi krokami. Data premiery 7. sezonu postapokaliptycznej produkcji została już ujawniona. Co wydarzy się w finałowych odcinkach "The 100"? Co będzie z Octavią? Czy Sheidheda powróci, a bohaterowie serialu będą podróżować w czasie? Sprawdź, co już wiadomo o finale "The 100".

"The 100" sezon 7. - kiedy premiera? Siódmy i zarazem ostatni sezon serialu "The 100" zadebiutuje na antenie stacji The CW już 20 maja 2020 roku. Szczegóły emisji w Polsce nie są na razie znane, ale można przypuszczać, że podobnie jak to było w przypadku 6. sezonu, odcinki 7. sezonu "The 100" będą udostępniane na Netflix tydzień po oryginalnej premierze w Stanach Zjednoczonych. Siódmy sezon składa się z 16 odcinków, które będą już zwieńczeniem historii ocalałych. Dla fanów serialu to nie lada gratka, bo The CW przez ostatnie lata zamawiało po 13 odcinków na sezon. Przedłużenie finałowej serii sprawi, że produkowany od 2014 roku serial "The 100" zamknie się w sumie w 100 odcinkach. Jaki będzie finał serialu? Czy widzowie mogą liczyć na szczęśliwe zakończenie?Zobacz więcej "The 100" sezon 7. - co się wydarzy? Szósty sezon "The 100" zakończył się cliffhangerem w wątku Octavii (Marie Avgeropoulos), która rozpłynęła się w zielonej mgle, przypominającej anomalię. -Bez względu na to, czy żyje, czy nie, Marie jest niesamowita i mogę śmiało powiedzieć, że nie zobaczyliście jeszcze wszystkiego. Ale czy nie żyje i opowiemy jej historię w retrospekcji, czy też ją ponownie zobaczymy -tego zdradzić nie mogę — ujawnił Jason Rothenberg w rozmowie z Entertainment Weekly. Sposób, w jaki rozwijał się w 6. sezonie "The 100" wątek Diyozy (Ivana Milicevic) sprawił, że fani serialu zaczęli podejrzewać twórcę "The 100" o wykorzystanie w serialu motywu podróży w czasie. Rothenberg zapewnił jednak redakcję TV Guide, że tego nie planuje -Czas zachowuje się śmiesznie — wyznał jedynie, a na rozwinięcie tej myśli przyjdzie widzom jeszcze trochę poczekać. "Wikingowie", "The 100" i inne hity, które pożegnamy w nowym roku!Zobacz więcej Pewne jest to, że Sheidheda (Dakota Daulby) powróci i nadal będzie stanowił zagrożenie. -*Anomalia jest jednym, a Sheidheda drugim — powiedział Rothenberg TV Guide. Oprócz tego pojawią się też nowi skazani, którzy mogą odegrać ważną rolę. Serwis Deadline informował już, że Alaina Huffman wcieli się w Nikki, a Chad Rook zagra Hatcha. Prequel "The 100" w przygotowaniu Potwierdzono też, że jeden z odcinków finałowego sezonu "The 100", który zatytułowano "Anakonda" będzie wprowadzeniem (pilotem) do planowanego już przez stację prequela serialu. Akcja nowej produkcji będzie rozgrywać się 97 lat przed wydarzeniami z "The 100". W spin-offie poznamy grupę ocalałych, którzy będą starali się odnaleźć w niebezpiecznym świecie i stworzyć nowe społeczeństwo. Zobacz galerię "The 100" - o serialu Serial jest emitowany od marca 2014 roku i stanowi adaptację książki "Misja 100" Kass Morgan. Jego akcja rozpoczyna się sto lat po nuklearnej apokalipsie, która zniszczyła Ziemię. Ludzkość przeniosła się na stację kosmiczną - teraz setka ocalałych powraca na planetę, aby sprawdzić, czy nadaje się ona do życia. https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/