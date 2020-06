"The 100" sezon 7. Jest już opis odcinka "Anakonda", który będzie wprowadzeniem do prequela serialu! Co ujawnia?

W sieci pojawił się opis 8. odcinka 7. sezonu "The 100" pt. "Anakonda", który będzie wprowadzeniem do planowanego przez twórców prequela serialu! Co wydarzy się w tym odcinku? Sprawdziliśmy.

"Anakonda" to tytuł 8. odcinka finałowego sezonu "The 100". Epizod ten będzie wyjątkowy, bo ma być też pilotem nowego serialu - prequela "The 100", którego akcja będzie rozgrywać się 97 lat przed wydarzeniami z serialu matki. W nowej produkcji widzowie poznają kolejną grupę ocalałych, którzy będą starali się odnaleźć w niebezpiecznym świecie i stworzyć nowe społeczeństwo. Co czeka bohaterów w odcinku "Anakonda"? W 8. odcinku 7. sezonu "The 100" ​​Clarke Griffin (Eliza Taylor) przyjdzie się zmierzyć się z nowym wrogiem, a tajemnice z przeszłości powrócą. PRZESZŁOŚĆ - Clarke (Eliza Taylor) konfrontuje się z nowym przeciwnikiem. Zaskakujące połączenie przenosi nas w przeszłość i nuklearną apokalipsę, która zniszczyła Ziemię. Nowa data premiery w Polsce! Kiedy finał przygód Clarke na polskim Netflixie?Zobacz więcej W odcinku oprócz Elizy Taylor wystąpili: Bob Morley, Marie Avgeropoulos, Lindsey Morgan, Richard Harmon, Tasya Teles, Shannon Kook, JR Bourne, Shelby Flannery i Chuku Modu. Reżyserem "Anakondy" jest Ed Fraiman, scenariusz napisał oczywiście Jason Rothenberg. Odcinek "Anakonda" zadebiutuje 8 lipca 2020 r. W Polsce na Netflix będzie można go obejrzeć od 16 lipca. Zobacz galerię "The 100" - o serialu Serial jest emitowany od marca 2014 roku i stanowi adaptację książki "Misja 100" Kass Morgan. Jego akcja rozpoczyna się sto lat po nuklearnej apokalipsie, która zniszczyła Ziemię. Ludzkość przeniosła się na stację kosmiczną - teraz setka ocalałych powraca na planetę, aby sprawdzić, czy nadaje się ona do życia. https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/