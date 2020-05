"The 100" sezon 7. Nowa czołówka już w sieci! Fani przygotowują się na premierę finałowej serii!

W sieci pojawiła się nowa czołówka serialu "The 100". Finałowy sezon postapokaliptycznej produkcji, która zyskała fanów na całym świecie, będzie miała swoją premierę już w maju.

"The 100" sezon 7. - nowa czołówka

Już 20 maja 2020 roku na antenie stacji The CW swoją premierę będzie mieć 7. sezon serialu "The 100". Widzowie zobaczą 16 nowych odcinków, które mają doprowadzić historię bohaterów do finału. Dzięki temu, cała produkcja liczyć będzie 100 odcinków. Na kilkanaście dni przed premierą, w sieci pojawiło się wideo z całkiem nową czołówką "The 100".

Przypomnijmy, że 6. sezon "The 100" zakończył się cliffhangerem w wątku Octavii (Marie Avgeropoulos), która rozpłynęła się w zielonej mgle, przypominającej anomalię. - Bez względu na to, czy żyje, czy nie, Marie jest niesamowita i mogę śmiało powiedzieć, że nie zobaczyliście jeszcze wszystkiego. Ale czy nie żyje i opowiemy jej historię w retrospekcji, czy też ją ponownie zobaczymy -tego zdradzić nie mogę - ujawnił Jason Rothenberg w rozmowie z Entertainment Weekly.

Wiadomo też, że Sheidheda (Dakota Daulby) powróci i nadal będzie stanowił zagrożenie. - Anomalia jest jednym, a Sheidheda drugim - powiedział Rothenberg na łamach TV Guide. Mają pojawić się też nowi skazani, którzy mogą odegrać ważną rolę. Alaina Huffman wcieli się w Nikki, a Chad Rook zagra Hatcha.

Serial jest emitowany od marca 2014 roku i stanowi adaptację książki "Misja 100" Kass Morgan. Jego akcja rozpoczyna się sto lat po nuklearnej apokalipsie, która zniszczyła Ziemię. Ludzkość przeniosła się na stację kosmiczną - teraz setka ocalałych powraca na planetę, aby sprawdzić, czy nadaje się ona do życia.