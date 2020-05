"The 100" sezon 7. Nowa data premiery w Polsce! Kiedy finał przygód Clarke na polskim Netflixie?

Premiera 7. sezonu serialu "The 100" zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo już jednak, że w Polsce będzie trzeba poczekać nieco dłużej na nowe odcinki. Kiedy premiera finałowej serii "The 100" na polskim Netflixie?

"The 100" sezon 7. - kiedy w Polsce?

Światowa premiera finałowego sezonu "The 100" zapowiedziana została na 20 maja 2020 roku na antenie stacji The CW. W Polsce pierwszy odcinek 7. serii miał pojawić się na platformie Netflix dzień później, czyli 21 maja. Teraz wiadomo już jednak, że premiera "The 100" w Polsce odbędzie się tydzień później - 28 maja o godz. 9:00. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień.

Cały 7. sezon "The 100" będzie miał 16 epizodów, co w sumie złoży się na 100-odcinkową postapokaliptyczną produkcję, która zyskała popularność nie tylko wśród młodzieży. W finałowej serii ponownie znaleźli się m.in. Eliza Taylor, Bob Morley, Marie Avgeropuolos, Lindsey Morgan, Richard Harmon, Tasya Teles, Shannon Kook, JR Bourne, Shelby Flannery i Chuku Modu.

W nowych odcinkach Clarke (Eliza Taylor) i jej przyjaciele spróbują odbudować Sanctum. Pojawi się jednak nowe zagrożenie. Trudne chwile będzie przechodził Bellamy (Bob Morley). - Zawsze myślałam, że walka to to, co robimy. Teraz obawiam się, że walka to to, czym jesteśmy - stwierdzi Clarke. Jaki będzie finał tej historii?

Serial jest emitowany od marca 2014 roku i stanowi adaptację książki "Misja 100" Kass Morgan. Jego akcja rozpoczyna się sto lat po nuklearnej apokalipsie, która zniszczyła Ziemię. Ludzkość przeniosła się na stację kosmiczną - teraz setka ocalałych powraca na planetę, aby sprawdzić, czy nadaje się ona do życia.

