"The Boys". Fani serialu rozczarowani 2. sezonem. W sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych opinii. Dlaczego?

Serial "The Boys" wrócił na Amazon Prime Video z nowym sezonem, ale widzowie są bardzo rozczarowani. Dali już wyraz swojemu niezadowoleniu przyznając produkcji niskie noty. Co ciekawe, nie chodzi im wcale o jakość serialu.

Drugi sezon głośnego "The Boys" pojawił się na Amazonie 4 września. Niestety do biblioteki serwisu trafiły na razie tylko pierwsze trzy odcinki, bo kolejne będą emitowane co tydzień. Nowy model emisji serialu rozzłościł wielu fanów "The Boys". Widzowie nie kryją swojego rozczarowania i dali już temu wyraz w swoich ocenach.

Ocena "The Boys" na amerykańskim Amazonie wynosi aktualnie 2,7 gwiazdki i choć superbohaterski serial jest już typowany do tytułu najlepszego/najważniejszego serialu tego roku, to jak się okazuje, współczesnego widza nie jest łatwo zadowolić.

"The Boys" to jeden z najpopularniejszych seriali Amazon Prime Video i trzeci sezon został już zamówiony. Czy włodarze amerykańskiego serwisu zmienią zdanie i wrócą do "netfliksowego" modelu emisji serialu?

Przekonamy się już wkrótce.