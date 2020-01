"The Cave: szpital w ogniu". Nominowany do Oscara film wkrótce w TV! Kiedy premiera? Gdzie oglądać?

Okrzyknięty jednym z najlepszych filmów roku, nominowany do Oscara dokument "The Cave: szpital w ogniu"w lutym zadebiutuje na kanale National Geographic. Film zostanie pokazany bez przerw reklamowych już tydzień po rozdaniu Oscarów!

"The Cave: szpital w ogniu" w niedzielę, 16.02.2020 o godz. 21:00 na kanale National Geographic! - sprawdź program tv

Światowa premiera telewizyjna produkcji odbędzie się 25 stycznia na antenie National Geographic w Stanach Zjednoczonych, a niedługo potem dokument zostanie wyemitowany w 172 krajach, w 43 wersjach językowych. Opisywany jako niezwykły i nowatorski film, który – jak napisał jeden z recenzentów – „przedstawia kulisy pracy syryjskiego anioła”, jest obecnie dostępny w wybranych krajach na cyfrowych platformach.

Leonardo DiCaprio wyprodukował thriller ekologiczny o wielkiej katastrofie. Gdzie oglądać?Zobacz więcej

Reżyserem dokumentu "The Cave: szpital w ogniu" jest dwukrotnie nominowany do Nagrody Akademii Filmowej reżyser Feras Fayyad („Ostatni w Aleppo”). Jego najnowsza produkcja jest przejmującym studium kobiecej odwagi, wytrwałości i solidarności. Tytułowa jaskinia (The Cave) to nazwa nadana przez okolicznych mieszkańców podziemnemu szpitalowi w Ghucie, w którym ludność cywilna z ogarniętej wojną Syrii znajduje nadzieję i bezpieczne schronienie. Kierująca nim lekarz pediatra dr Amani Ballour oraz jej współpracownice Samaher i dr Alaa pracują ramię w ramię z mężczyznami, ratując ludzkie życie. Nie byłoby to możliwe w opresyjnej, patriarchalnej kulturze, jaką syryjski reżim narzucił na powierzchni ziemi.

Ekipa filmowa towarzyszyła kobietom podczas codziennych nalotów, zmagań z chronicznym brakiem podstawowego zaopatrzenia i ryzykiem kolejnego chemicznego ataku, podobnego do tego, który miał miejsce w Ghucie w 2013 roku. Efektem ich pracy jest przejmujący obraz wojny w Syrii i jej kilku bohaterek.

Jestem syryjskim filmowcem i uznałem, że jest moim obowiązkiem pokazać światu Syryjczyków oraz zbrodnie, które są w dalszym ciągu popełniane w moim kraju. Zobaczyłem w dr Amani nadzieję, bo jest osobą, która nie tylko otacza opieką pacjentów w niewyobrażalnie trudnych warunkach, ale także podważa zakorzenione w naszym społeczeństwie stereotypy i uprzedzenia. Czułem wewnętrzną potrzebę opowiedzenia jej historii i jestem bardzo wdzięczny stacji National Geographic, która zdecydowała się pokazać ją widzom na całym świecie.

Spróbuj oszukać swój umysł i sprawdź, czy myślisz jak gwiazda!Zobacz więcej

Dokument "THE CAVE: SZPITAL W OGNIU" miał swoją światową prapremierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, na którym zdobył przyznawaną przez publiczność nagrodę Grolscha. Był pokazywany na ponad 30 festiwalach filmowych na całym świecie i został wyróżniony wieloma branżowymi nagrodami. Film został wyprodukowany przez prowadzoną wyłącznie przez kobiety spółkę Danish Documentary Films.