"The Chosen". Serial o Jezusie pobił finansowy rekord! Gdzie zobaczyć go po polsku?

Na stworzenie tego serialu zwykli ludzie potrafili zebrać ponad 10 milionów dolarów! Czym wyróżnia się serial "The Chosen"? Czy jest dostępny po polsku? Sprawdźcie szczegóły!

W ostatnich tygodniach spore emocja wzbudza serial "Mesjasz", który na początku roku miał premierę na Netfliksie. Nie jest to jednak jedyny serial inspirowany życiem Jezusa, który wart jest uwagi widza.

"The Chosen" to 8-odcinkowy serial, który opowiada o życiu Jezusa. Historie opowiedziane w Ewangeliach są jednak tutaj jedynie punktem wyjścia do zarysowania znacznie szerszego kontekstu. Co robili Apostołowie zanim spotkali Jezusa? Jak wyglądało ich życie rodzinne? Czemu Maryja poprosiła syna, aby przemienił wodę w wino? Twórcy "The Chosen" próbują przedstawić Jezusa i jego uczniów jako ludzi z krwi i kości!

Cały projekt został zrealizowany za pośrednictwem crowdfundingu. 15 tysięcy darczyńców przekazało łącznie aż 11 milionów dolarów, co jest wynikiem rekordowym w skali światowej. Żadnej innej produkcji filmowej nie udało się zdobyć aż takich funduszy. "The Chosen" jest dostępny w czterech wersjach językowych - angielskiej, hiszpańskiej, portugalskiej oraz polskiej. Można go oglądać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji.

Na amerykańskim serwisie filmowy IMDb "The Chosen" może pochwalić się powalającą ocenę 9,9! Wkrótce mogą także ruszyć prace nad nowym sezonem.

"The Chosen" - oficjalny zwiastun: