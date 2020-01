"The Crown". Książę Harry i Meghan Markle w serialu Netflixa? Serwis jest zainteresowany współpracą z książęcą parą

Książę Harry i Meghan Markle zrezygnowali z pełnienia ważnych ról w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Para chce uniezależnić się finansowo i zacząć dzielić swoje życie między Zjednoczone Królestwo a Kanadę. Okazję do współpracy z byłymi już wkrótce royalsami dostrzegł Netflix. Czy Harry i Meghan pojawią się w "The Crown" lub innej produkcji Netflixa?

Od kilku tygodni media żyją sprawą księcia i księżnej Sussex. Harry i Meghan postanowili odciąć się od rodziny królewskiej i rozpocząć nowy rozdział w życiu. Para zamierza uniezależnić się finansowo i przeprowadzić do Kanady. Pragnienie prowadzenia niezależnego życia będzie jednak wiązało się jednak z tym, że książę Harry i Meghan Markle nie będą już tytułowani jako Jego/Jej Królewska Wysokość. Nowe zasady mają zacząć funkcjonować od wiosny bieżącego roku.

Książę Harry i Meghan Markle w serialu "The Crown" Netflixa?

Współpracą z byłymi już wkrótce royalsami zainteresowany jest Netflix. Przyznał to niedawno sam szef serwisu, Ted Sarandos stwierdzając -Oczywiście, kto by nie był zainteresowany? W mediach szybko pojawiły się więc informacje, jakoby Sussexowie mieli pojawić się w serialu "The Crown", który opowiada o życiu królowej Elżbiety II. Hitowa produkcja Netflixa rozpisana została jednak na 6. sezonów, które nie pokażą już czasów współczesnych.

Mój serial zakończy się na długo przed tym, gdzie jesteśmy teraz. [...] Poczekajmy dwadzieścia lat i zobaczmy, co jest ma do powiedzenia Meghan Markle. Nie wiem, co da się powiedzieć o Meghan Markle w tym momencie. Nie wiem tego i niczego nie zakładam – powiedział twórca "The Crown" Peter Morgan.

Na razie nie wiadomo, na czym miałaby polegać współpraca księcia i księżnej Sussex z Netflixem. Spekuluje się, że serwis planuje stworzyć dokument o życiu słynnej pary.

