"The Crown" sezon 4. Gillian Anderson jako Margaret Thatcher na planie serialu. Podobna?

Netflix ostro pracuje nad 4. sezonem "The Crown". Do sieci wyciekły kolejne zdjęcia z planu serialu. Tym razem możemy sprawdzić, jak wygląda Gillian Anderson jako Margaret Thatcher. Podobna?

"The Crown" - Gillian Anderson jako Margaret Thatcher

Netflix pracuje właśnie nad 4. już sezonem "The Crown". Od dawna wiadomo, że w tej serii pojawią się księżna Diana (w tej roli Emma Corrin) oraz Margaret Thatcher, którą zagra Gillian Anderson. Niedawno do sieci trafiły zdjęcia z Emmą Corrin, teraz wyciekła fotografia Gillian Anderson.

Warto przypomnieć, że premiera 4. sezonu "The Crown" zaplanowana jest na koniec 2020 roku. Co więcej, twórca serialu, Peter Morgan, zapowiedział, że "The Crown" zakończy się po 5. sezonie, mimo że pierwotnie miało powstać 6 serii.

Źródło: Cover Video/x-news