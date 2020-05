"The Crown". Sezon 5. opóźniony przez pandemię koronawirusa! Co z 4. serią historii brytyjskiej rodziny królewskiej?

Pandemia koronawirusa zamieszała w planach filmowców i twórców seriali. Ze względu na brak możliwości pracy na planach zdjęciowych, 5. sezon "The Crown" prawdopodobnie będzie opóźniony. Co z 4. serią? Czy zobaczymy kontynuację historii brytyjskiej rodziny królewskiej w tym roku?

"The Crown" – 5. sezon opóźniony

Fani "The Crown" już nie mogą się doczekać serialowej kontynuacji losów brytyjskiej rodziny królewskiej. Rzutem na taśmę udało się dokończyć zdjęcia na planie 4. sezonu. Ostatni klaps padł już w momencie, gdy pandemia koronawirusa zatoczyła szerokie kręgi. Teraz pod znakiem zapytania stoją prace nad kolejną serią.

Zdjęcia do 4. sezonu dokończone mimo pandemii koronawirusa. Kiedy premiera?Zobacz więcej

Producent "The Crown", Andy Harries przyznał, że nie jest pewny, czy da się wznowić prace na planie w sytuacji, gdy wciąż obowiązują restrykcje związane ze społecznym dystansem. "To są czasy pełne wyzwań i nie wiem, kiedy wrócimy do normalnego funkcjonowania" – powiedział. To może oznaczać, że na 5. sezon "The Crown" będzie trzeba czekać dłużej niż planowano. W rolę królowej Elżbiety w finałowej serii wcieli się Imelda Staunton.

Produkcja "The Crown" zapewnia jednocześnie, że 4. sezon będzie miał swoją premierę jeszcze w tym roku. Jego akcja rozgrywa się w okresie, w którym w pałacu pojawia się Diana Spencer. W księżną Dianę wciela się 24-letnia Emma Corrin. To także czas, gdy premierem Wielkiej Brytanii była Margaret Thatcher. W serialu sportretowana została przez Gillian Anderson.

Finał królewskiej historii w 5. sezonie! Netflix ujawnia nową królową!Zobacz więcej

Źródło: Cover Video/x-news