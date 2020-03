"The Crown". Zdjęcia do 4. sezonu dokończone mimo pandemii koronawirusa. Kiedy premiera nowych odcinków?

Zdjęcia do 4. sezonu "The Crown" stały pod znakiem zapytania w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa. Ostatecznie jednak udało się dokończyć zaplanowane prace na planie. Kiedy premiera nowych odcinków "The Crown"?

"The Crown" sezon 4. dokończony mimo pandemii Fani historii brytyjskiej rodziny królewskiej czekają na 4. sezon "The Crown". Serial, który zadebiutował na Netflix w listopadzie 2016 r. powróci w 2020 r. z nowymi odcinkami. Istniała obawa, że prace na planie zostaną przerwane w związku z pandemią koronawirusa, zdjęcia nie zostały jednak przerwane. Finał królewskiej historii w 5. sezonie! Netflix ujawnia nową królową!Zobacz więcej "The Crown" to historia królowej Elżbiety II, rozpoczynająca się w latach 40. XX wieku. W 4. sezonie akcja rozgrywać się będzie w latach 80. W rolę brytyjskiej królowej po raz kolejny wciela się Olivia Colman. Helena Bonam Carter gra siostrę królowej, księżniczkę Małgorzatę, a Tobias Menzies - męża Elżbiety, księcia Filipa. Do obsady dołączyły m.in. Gillian Anderson, która wciela się w Margaret Tatcher oraz Emma Corrin jako Diana Spencer. Jak dotąd, nowe odcinki debiutowały w listopadzie lub grudniu, należy się więc spodziewać, że 4. seria także pojawi się pod koniec roku. W planach jest także nakręcenie 5. sezonu "The Crown", na którym ma się kończyć serialowa opowieść. Gillian Anderson jako Margaret Thatcher na planie serialu. Podobna?Zobacz więcej Zobacz galerię