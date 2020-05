"The Forbidden Game". Powstanie serial na podstawie cyklu autorki "Pamiętników wampirów"

"The Forbidden Game" to serial, który powstanie na podstawie cyklu LJ Smith o tym samym tytule. Okaże się hitem jak kultowe "Pamiętniki wampirów?

Warner Bros szykuje nwy serial na podstawie trylogii "The Forbidden Game" autorstwa LJ Smith, która napisała także kultowe "Pamiętniki wampirów".

"The Forbidden Games" opowiada o sześciorgu znajomych, którzy trafiają do gry podobnej do "Jumanji". Przeniesieni do świata cieni muszą skonfrontować się ze swoimi największymi koszmarami.

Siedemnastoletnia Jenny Thornton poszukuje prezentu urodzinowego dla swojego chłopaka Toma Locke'a. Julian, tajemniczy młody mężczyzna o elektryzujących niebieskich oczach namawia ją do zakupu nieoznakowanej gry. Mężczyzna okazuje się istotą nadprzyrodzoną, która ożywia tę grę, a robi to wszystko dlatego, że od zawsze zakochany jest w Jenny.

Warner Bros poszukuje obecnie scenarzystów serialu.

Źródło: Cover Video/x-news

"Pamiętniki wampirów" - o serialu

Serial jest ekranizacją powieści autorstwa amerykańskiej pisarki L.J. Smith i opowiada o młodej dziewczynie Elenie Gilbert (Nina Dobrev), która niedawno straciła rodziców. Wraz z nowym rokiem szkolnym w jej liceum pojawia się tajemniczy Stefan (Paul Wesley), któremu od razu wpadła w oko. Ona jednak okazuje się odporna na jego urok osobisty. Zaintrygowany jej osobą, zaczyna walczyć o jej względy. Wkrótce będzie musiał chronić ją przed niebezpiecznym i żądnym zemsty Damonem (Ian Somerhalder) - jego bratem - który przypomina Stefanowi o swoim istnieniu. Jeden jest dobry, drugi zły. Bracia walczą o duszę Eleny i o dusze jej przyjaciół, rodziny oraz mieszkańców jej rodzinnego miasteczka.