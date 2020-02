"The Four. Bitwa o sławę". Barbara Kurdej-Szatan miała prowadzić muzyczny show Polsatu! Dlaczego wybrano Natalię Szroeder?

Barbara Kurdej-Szatan miała prowadzić nowy muzyczny show Polsatu. Jest spore prawdopodobieństwo, że chodzi o program "The Four. Bitwa o sławę”, którego gospodynią została finalnie Natalia Szroeder. Wiemy, dlaczego do współpracy z Barbarą Kurdej-Szatan nie doszło.

Barbara Kurdej-Szatan miała prowadzić "The Four. Bitwa o sławę"?

"The Four. Bitwa o sławę" to nowy program muzyczny telewizji Polsat, który będzie można oglądać na antenie już od marca br. Jeszcze w styczniu spekulowano w mediach, że prowadzącą programu zostanie nowa gwiazda Polsatu - Barbara Kurdej-Szatan. Tak się jednak nie stało. W lutym br. Polsat ogłosił oficjalnie, że jurorami "The Four. Bitwa o sławę" zostali: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Muzyczny show poprowadzi za to Natalia Szroeder.

Natalia Nykiel zrezygnowała z "The Voice of Poland" na rzecz nowego show Polsatu?Zobacz więcej

Informacja o zaangażowaniu młodej wokalistki była dla niektórych zaskoczeniem. Fani Kurdej-Szatan dopytywali nawet w komentarzach na oficjalnych profilach stacji w sieci, dlaczego aktorka nie poprowadzi nowego programu. Jak się teraz okazuje powód jest bardzo prosty.

Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z Szymonem Majewskim ujawniła, że miała prowadzić nowy muzyczny program Polsatu, ale z powodu konfliktu interesów dwóch sieci komórkowych (Play i Plus), musiała jednak odmówić. Gwiazda nie powiedziała wprost, że w grę wchodziło prowadzenie własnie "The Four. Bitwa o sławę”, ale to jedyny muzyczny format w wiosennej ramówce Polsatu.