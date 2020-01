"The Four. Bitwa o sławę". Barbara Kurdej-Szatan poprowadzi nowy muzyczny show Polsatu?!

Już wkrótce w Polsacie rusza "The Four. Bitwa o sławę"! Nowy muzyczny show stacji odniósł już sukces w wielu krajach, teraz czas na Polskę. Czy prowadzącą zostanie Barbara Kurdej-Szatan?

"The Four. Bitwa o sławę" - Barbara Kurdej-Szatan prowadzącą?

"The Four. Bitwa o sławę", mimo że jest najmłodszym muzycznym talent show na rynku, zawładnął już sercami widzów na świecie. Był dotychczas emitowany w: USA, Brazylii, Rosji, Peru, Grecji, Izraelu, Kazachstanie, na Litwie i w Rumunii. W Stanach Zjednoczonych członkami jury byli: piosenkarka i autorka tekstów Meghan Trainor, raper i producent muzyczny Puff Daddy oraz DJ, autor tekstów i producent muzycznyDJ Khaled. Prowadzącą była wokalistka Fergie. Czy w Polsce będzie nią Barbara Kurdej-Szatan?

Nowy muzyczny talent show w Polsacie! Kiedy premiera?Zobacz więcej

Wygląda na to, że uwielbiana przez widzów blondynka jest najpoważniejszą kandydatką do roli prowadzącej "The Four". Po odejściu z TVP, gdzie prowadziła m.in. "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "Dance, Dance, Dance", mocniej związała się z Telewizją Polsat. Wystąpiła w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" i zajęła 2. miejsce. Była też jedną z prowadzących Sylwestrową Moc Przebojów w Polsacie. Nie bez znaczenia jest to, że sama także śpiewa, co może być dodatkowym atutem. Czy Barbara Kurdej-Szatan poprowadzi nowy show Polsatu? Przekonamy się już wkrótce!

"The Four. Bitwa o sławę" - zasady

"The Four. Bitwa o sławę" zaczyna się tam, gdzie kończą się inne talent show! Rewolucyjna rywalizacja wokalna, w której czworo finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy poznajemy już w pierwszym odcinku! Wielką Czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury złożone z kultowych gwiazd branży muzycznej. W Czwórce znajdą się najlepsi z najlepszych wokalistów, rzec można tzw. pewniaki. Ale nawet oni nie są nietykalni. Tutaj przesłuchania nigdy się nie kończą i każdy, w dowolnym momencie, może zgłosić się do programu w charakterze uczestnika. W każdej chwili może pojawić się utalentowany "czarny koń", który zawładnie sercami jurorów i publiczności i zdetronizuje "pewniaka".

Tu nikt nie wie, co go tak naprawdę czeka. Rywalizacja bardziej ekstremalna, zabawna i bezwzględna niż gdziekolwiek indziej. Komu uda się podbić serca publiczności i przetrwać aż do samego końca?

Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Oświeciński i Antoni Królikowski razem w łóżku?! Zobacz zwiastun komedii o seksie!Zobacz więcej