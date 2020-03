"The Four. Bitwa o sławę". Igor Herbut: Jestem wszechstronnym wokalistą. Mogę pomóc innym, którzy wierzą w to, co robią

Igor Herbut to jeden z jurorów programu "The Four. Bitwa o sławę". Wokalista i lider zespołu LemOn wytłumaczył, dlaczego zdecydował się właśnie w tym momencie swojej kariery oceniać wokalne popisy innych.

Igor Herbut jurorem "The Four. Bitwa o sławę"

Program "The Four. Bitwa o sławę" wystartował w sobotę, 7 marca 2020 r. To nowość Telewizji Polsat, w której jurorzy to trójka znakomitych wokalistów: Natalia Nykiel, Kuba Badach i Igor Herbut. Każdy z nich ma doświadczenie, które może być niezbędne podczas oceniania występów uczestników.

Igor Herbut także zaczynał w talent show. Razem ze swoim zespołem LemOn wystąpił w 3. edycji "Must be the music. Tylko muzyka" w 2012 roku. Wygrał program i jego kariera ruszyła z kopyta. - Wiele o mnie można powiedzieć, ale to, że nie umiem śpiewać, to nie - podkreśla Herbut. - Myślę, że jestem wszechstronnym wokalistą, ponieważ umiem w jazz, umiem w folk, umiem rock'n'rolla i umiem w rock - dodaje.

Lider LemOn zaznacza, że zdobyte przez lata doświadczenie sceniczne daje mu mandat do tego, aby oceniać innych wokalistów, marzących o wielkiej karierze i pomagać im w realizacji swoich zamierzeń. Niestety, na kontynuację "The Four. Bitwa o sławę" musimy poczekać, bo program został zawieszony z powodu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

