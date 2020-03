"The Four. Bitwa o sławę". Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach będą bezlitośni dla uczestników?

"The Four. Bitwa o sławę" to nowy muzyczny show Polsatu, w którego jury zasiadają: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Czego będą szukać w uczestnikach? Będą dla nich bezlitośni?

Czego Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach będą szukać w uczestnikach? – Śpiewnie to nie jest wszystko…charyzma, prezencja – dopiero zbiór tych cech powoduje, że jesteśmy artystami interesującymi – zapewnia Kuba Badach. Jurorzy zachęcają do oglądania programu i wzięcia udziału w castingu, ponieważ show może być prawdziwą trampoliną do kariery. – Oglądając ten program z kanapy możesz pomyśleć sobie: ja jestem lepszy od niego i tydzień później jesteś na tej scenie! To jest coś, czego nie ma żaden inny program – podsumowuje Natalia Nykiel.