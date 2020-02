"The Four. Bitwa o sławę". Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach w jury nowego show. Kto będzie prowadzącym?

"The Four. Bitwa o sławę" to nowy muzyczny talent show Polsatu, w którym w jury zasiądą Natalia Nykiel, Kuba Badach i Igor Herbut. Znamy też prowadzącą "The Four. Bitwa o sławę".

"The Four. Bitwa o sławę" - jury i prowadząca „The Four. Bitwa o sławę” zaczyna się tam, gdzie kończą się inne talent show! Rewolucyjna rywalizacja wokalna, w której czworo finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy poznajemy już w pierwszym odcinku! Wielką Czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury złożone z kultowych gwiazd branży muzycznej. Jak poinformowały wirtualnemedia.pl jurorami show zostali: Natalia Nykiel, Igor Herbut i Kuba Badach. Poznaliśmy także prowadzącą "The Four. Bitwa o sławę". Gospodynią będzie Natalia Szroeder. Natalia Nykiel jurorką w nowym show Polsatu? Zrezygnowała z "The Voice of Poland"?Zobacz więcej Program, mimo że jest najmłodszym muzycznym talent show na rynku, zawładnął już sercami widzów na świecie. „The Four” był dotychczas emitowany w: USA, Brazylii, Rosji, Peru, Grecji, Izraelu, Kazachstanie, na Litwie i w Rumunii. W Stanach Zjednoczonych członkami jury byli: piosenkarka i autorka tekstów Meghan Trainor, raper i producent muzyczny Puff Daddy oraz DJ, autor tekstów i producent muzyczny DJ Khaled. Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl