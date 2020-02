"The Four. Bitwa o sławę". Natalia Szroeder prowadzącą nowego show Polsatu! "Uwielbiam wyzwania!"

Mimo niespełna dwudziestu pięciu lat jej dotychczasowe sukcesy sprawiły, że uznawana jest obecnie za jedną z najzdolniejszych i najbardziej popularnych artystek w Polsce. Jest ceniona za wokalny talent, ale też skromną osobowość i olśniewa swoją urodą. Teraz Natalia Szroeder została prowadzącą show "The Four. Bitwa o sławę"!

"The Four. Bitwa o sławę" - Natalia Szroeder prowadzącą

Natalia Szroeder nie boi się wyzwań! Wystartowała na scenie "Od przedszkola do Opola", wygrała "Szansę na sukces"” i chwilę później zaistniała na polskiej scenie muzycznej. Duet z Liberem otworzył Natalii drzwi do prawdziwej kariery i najważniejszych festiwali muzycznych, m. in. Polsat TOPtrendy Festiwal i Polsat SuperHit Festiwal. To właśnie na deskach Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festiwal zadebiutowała jako prowadząca jubileuszowego koncertu Zbigniewa Wodeckiego.

Natalia zachwyciła w czwartej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Jej doskonała interpretacja utworu Whitney Houston była szeroko komentowana na całym świecie za sprawą brytyjskiego dziennika "The Mirror". Natalia ma swoim koncie debiutancki album "NATinterpretacje". Ogromne zainteresowanie jej twórczością oraz przychylność jej fanów potwierdzają dziesiątki milionów wyświetleń na YouTube. Trzy lata temu wygrała 7. edycję "Tańca z gwiazdami" w Polsacie, gdzie dzięki swojej ciężkiej pracy i wytrwałości udowodniła wszystkim, że oprócz talentu wokalnego posiada również talent taneczny. Na początku tego roku Natalia Szroeder zadebiutowała na wielkim ekranie w filmie "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". 2020 rok zapowiada się dla Natalii bardzo intensywnie - przed nią premiera drugiego albumu i rola prowadzącej w programie "The Four. Bitwa o sławę" w roli prowadzącej.

- Bardzo cieszę się, ze dostałam propozycję poprowadzenia programu. To dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, a ja uwielbiam wyzwania! Jestem fanką tego typu programów muzycznych, więc wspaniale móc teraz być częścią takiego projektu - komentuje Natalia Szroeder swój udział w "The Four. Bitwa o sławę"

