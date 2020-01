"The Four - Bitwa o sławę" - nowy muzyczny talent show w Polsacie! Kiedy premiera?

"The Four - Bitwa o sławę" to nowy muzyczny talent show Polsatu, do którego niebawem rozpoczną się przesłuchania w ciemno. Czym program będzie różnił się od pozostałych formatów tego typu?

"The Four - Bitwa o sławę" - nowy muzyczny talent show w Polsacie!

Polsat szykuje kolejną nowość. Wiosną na antenie stacji ma zagościć program "The Four - Bitwa o sławę" - poinformowały wirtualnemedia.pl. Program jest polską wersją show "The Four: Batlle for Stardom" z 2018 roku, który był już emitowany w takich krajach jak: USA, Brazylia, Rosja, Peru, Grecja, Izrael, Kazachstan, Litwa i Rumunia. W stanach Zjednoczonych w jury zasiadali m.in. Meghan Trainor, Puff Daddy i DJ Khaled.

"The Four - Bitwa o sławę" - zasady

W "The Four - Bitwa o sławę" uczestnikami są utalentowani wokaliści wyłonieni podczas castingu. Sam program będzie składał się dwóch etapów. W pierwszym uczestnik śpiewa przed jurorami i publicznością zgromadzoną w studio. Jeśli wokalista otrzyma 3 X TAK od jury, przechodzi dalej i staje do bitwy z jednym z uczestników z tzw. wielkiej czwórki. Wówczas to publiczność głosuje, kto z tej dwójki zostaje w show.

Program ma mieć 8 dwugodzinnych odcinków, które emitowane będą raz w tygodniu.

Nie wiadomo jeszcze, kto znajdzie się w jury, ani kto poprowadzi show. Wirtualnemedia nieoficjalnie dowiedziały się, że wśród oceniających ma pojawić się Igor Herbut.

