"The Four. Bitwa o sławę". Polsat nie może dokończyć nagrań show. 1. sezon został skasowany po 4 odcinkach!

1. sezon "The Four. Bitwa o sławę" skasowany po 4 odcinkach! Nie będzie kolejnych odcinków "The Four. Bitwa o sławę". Pandemia koronawirusa uniemożliwiła twórcom powrót na plan muzycznego talent show, nawet po zdjęciu części obostrzeń. W oświadczeniu stacji Polsat czytamy, że 1. sezon "The Four. Bitwa o sławę" został skasowany po 4 odcinkach. Z ogromną przykrością informujemy, że ze względu na pandemię Covid 19 zmuszeni byliśmy przerwać nagrania do kolejnych odcinków "The four. Bitwa o sławę". Harmonogram produkcji zakładał nagrania programu w terminie luty - kwiecień. Nagraliśmy połowę serii, czyli cztery z ośmiu planowanych odcinków i wybuchła pandemia. Obecnie nie możemy wrócić do studia na dawnych zasadach, a w tym programie zgodnie z formatem niezbędna jest blisko 500-osobowa publiczność, która za pomocą telefonów z aplikacją decyduje o losach uczestników programu, wyłonionych przez jury. Bez jej czynnego udziału, nie można dokończyć nagrań show. Dla widzów "The Four. Bitwa o sławę" jest jednak dobra informacja. Telewizja Polsat zamierza zrealizować odcinek specjalny programu, w którym wyłoniony zostanie zwycięzca 1. edycji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo gwiazd, uczestników, osób pracujących przy tworzeniu show oraz zgromadzonej w studiu licznej publiczności podjęliśmy decyzję o zakończeniu pierwszego sezonu programu na tym etapie. Wyemitujemy nagrany materiał (4 odcinki), zaś w odcinku specjalnym, w zmienionej formule, bez publiczności - stosując się do wszystkich wymogów sanitarnych - wyłonimy zwycięzcę programu. Pracujemy kreatywnie wspólnie z licencjodawcami nad nową formułą finałowego odcinka. Będziemy informować fanów programu o jego emisji na naszych social mediach i stronie polsat.pl.