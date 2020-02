"The Four. Bitwa o sławę" - uczestnicy. Sabina Jeszka, Karolina Leszko, Sami Harb i Jakub Krupski Wielką Czwórką show! Jak długo zostaną w programie?

Oto Wielka Czwórka! Kim są? Jak zaczynali swoją przygodę z muzyką? Co już osiągnęli? Przedstawiamy sylwetki pierwszych uczestników nowego muzycznego show Polsatu, "The Four. Bitwa o sławę".

"The Four. Bitwa o sławę" - uczestnicy

Poznaliśmy pierwszych uczestników nowego muzycznego show Polsatu! W 1. odcinku "The Four. Bitwa o sławę" zobaczymy czwórkę doświadczonych wokalistów, których nazwiska nie raz wybrzmiewały już w mediach i na scenie. Będą to: Sami Harb, Sabina Jeszka, Karolina Leszko i Jakub Krupski. Kto z nich zostanie na "gorącym krześnie" najdłużej?

Natalia Szroeder prowadzącą nowego show Polsatu! "Uwielbiam wyzwania!"Zobacz więcej

Sami Harb znany jest widzom "The Voice of Poland". Ten 30-letni Amerykanin z libańskimi korzeniami dotarł aż do półfinału 7. edycji. Był w drużynie Andrzeja Piasecznego i przegrał ze zwycięzcą edycji, Mateuszem Grędzińskim. Pasję do śpiewu odkrył, gdy miał sześć lat. Jego styl muzyczny dryfował ku bluesowi i muzyce soul. W klasie maturalnej wygrał pierwszy talent show. Czy po "The Four" nie będzie już musiał uczestniczyć w kolejnych?

Sabina Jeszka wystąpiła w "Mam Talent". Z powodzeniem, bo w trzeciej edycji show została finalistką. Dziś spełnia się jako wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Gościnnie występowała w programie muzycznym "Jaka to melodia" (TVP) oraz "Gra muzyka" (TV Puls). Koncertuje w Polsce i za granicą. Prywatnie jest szczęśliwą żoną Karola i mamą Anastazji. Z kolei Jakub Krupski, jesienią 2011 roku razem z zespołem Kamień Kamień Kamień dotarł do finału drugiej edycji programu "Tylko muzyka. Must be the music". Pół roku później rozstał się z grupą. W 2012 roku razem ze swoim nowym zespołem Tune wystąpił w programie "Poziom 2.0" emitowanym przez TVP2 oraz TVP Kultura. Z nim także dostał się do finału "Must be the music". W czwartej edycji show Polsatu otrzymał miano najbardziej charyzmatycznego wokalisty programu.

Andrzej Piaseczny zdradził, jak Sami Harb śpiewa po polsku! Nawiązał do... Interwizji! Zobacz więcej

Karolina Leszko to rodowita krakuska. W tym mieście stawiała swoje pierwsze muzyczne kroki, uczęszczając do klasy skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza. Przełomowym momentem w jej karierze wokalnej było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Korowód podczas Grechuta Festival 2009. Miała wtedy 23 lata i otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa. W 6. edycji "The Voice of Poland" dotarła do ćwierćfinału. Komu uda się podbić serca publiczności i przetrwać aż do samego końca? Co o tym sądzą jurorzy "The Four. Bitwa o sławę"? Zobacz wideo!

"The Four. Bitwa o sławę" - zasady

"The Four. Bitwa o sławę" zaczyna się tam, gdzie kończą się inne talent show! Rewolucyjna rywalizacja wokalna, w której czworo finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy poznajemy już w pierwszym odcinku! Wielką Czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury złożone z kultowych gwiazd branży muzycznej. W Czwórce znajdą się najlepsi z najlepszych wokalistów, rzec można tzw. pewniaki. Ale nawet oni nie są nietykalni. Tutaj przesłuchania nigdy się nie kończą i każdy, w dowolnym momencie, może zgłosić się do programu w charakterze uczestnika. W każdej chwili może pojawić się utalentowany "czarny koń", który zawładnie sercami jurorów i publiczności i zdetronizuje "pewniaka". Tu nikt nie wie, co go tak naprawdę czeka. Rywalizacja bardziej ekstremalna, zabawna i bezwzględna niż gdziekolwiek indziej.