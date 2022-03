"The Good Doctor". Doctor Murphy i inni lekarze powrócą w 6. sezonie. Co wiadomo o kontynuacji serialu?

"The Good Doctor" zdobył wielu fanów nie tylko wśród amerykańskich widzów. Wielbiciele serialu czekali na potwierdzenie informacji o nowych odcinkach. Na reszcie wiemy, że rzeczywiście powstanie kontynuacja historii Shauna. Jakie szczegóły 6. sezonu zostały ujawnione?

Widzowie uwielbiają oglądać seriale, w których przyglądają się kulisom prasy lekarzy. To m.in. dlatego "The Good Doctor" podbił serca fanów seriali. Na sukces tej produkcji dołożyła się również intrygująca historia. Jej główny bohater to Shaun Murphy, który marzy o tym, aby zostać chirurgiem. Mimo wyjątkowych umiejętności i ogromnej wiedzy nie jest mu łatwo walczyć o swoją pozycję w świecie lekarzy. Wszystko ze względu na autyzm, który sprawia, że nie wszyscy traktują go poważnie. Postać, w którą wciela się Freddie Highmore, nie poddaje się i walczy o uznanie. Na jego drodze pojawia się też kilka osób, które bardzo w niego wierzą.

HBO ujawniło polską datę premiery "House of the Dragon"! Kiedy obejrzymy prequel "Gry o tron"?Zobacz więcej

"The Good Doctor". Potwierdzono 6. sezon serialu

Do tej pory fani "The Good Doctor" zobaczyli 5 sezonów. Serial należy do największych hitów produkowanych przez stację ABC. Ze względu na dużą oglądalność zdecydowano się na kontynuowanie tej historii. W mediach pojawił się komunikat potwierdzający powstanie 6. sezonu.

Co więcej, razem z informacją o "The Good Doctor" ABC powiedziało również o swoim innym tytule. "Rekrut", czyli serial o nietuzinowym policjancie z z Los Angeles również doczeka się nowych odcinków.

Na razie nie podano konkretnej daty premiery kolejnej serii i szczegółów związanych z fabułą "The Good Doctor". Samo potwierdzenie nowych odcinków jest już jednak powodem do radości.

Uwielbiany serial nie jest taki świetny, jak niektórzy uważają. Lista wad nie ma końca!Zobacz więcej

A wy jesteście fanami serialu "The Good Doctor"? Czekacie na nowe odcinki?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl