"The Good Doctor" i inne seriale medyczne już na Viaplay. Co oglądać, jeśli tęsknisz za "Chirurgami"?

Lekarz to jeden z zawodów zaufania publicznego. Osoby, które podejmują się pracy na oddziałach intensywnej terapii czy chirurgii, każdego dnia mierzą się z niesamowitą dawką adrenaliny w walce o zdrowie i życie pacjentów. Produkcje, które pozwalają przyjrzeć się bliżej pracy medyków, cieszą się ogromnym zainteresowaniem już od czasów "Doktora Żywago", czy "Znachora". Tymczasem od premiery ostatniego odcinka jednego z najpopularniejszych seriali medycznych "Dr House" minęło aż dziesięć lat, podczas których na rynku pojawiło się wiele nowych propozycji. Najciekawsze z nich są już dostępne na Viaplay.

"Chicago Med", czyli wizyta na oddziale ratunkowym

Dla lekarzy z Gaffney Chicago Medical Center nie ma rzeczy niemożliwych… poza odnalezieniem balansu między życiem prywatnym i zawodowym. Wielokrotnie stają przed trudnymi wyborami i dylematami etycznymi. Już w pierwszym odcinku walczą o los surogatki, którą może uratować jedynie poważna operacja. Niestety kobieta podpisała umowę pozwalającą ingerować w jej decyzje zdrowotne rodzicom dziecka, którzy nie wyrażają zgody na działania mogące mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie nienarodzonego. Czy mimo działania na granicy prawa, lekarze uratują życie kobiety?

Serial skupia się głównie na misji bohaterów, chcących postępować w zgodzie z przysięgą Hipokratesa złożoną na początku swojej drogi zawodowej. Fabuła podejmuje również poboczne wątki, takie jak losy pacjentów i prywatne życie głównych bohaterów, którzy poza pracą muszą zmagać się ze zwykłymi ludzkimi problemami. W produkcji nie brakuje też wątków miłosnych. Dr Will Halstead (Nick Gehlfuss) od początków swojej pracy w szpitalu w Illinois jest zauroczony piękną Natalie Manning (Torrey DeVitto). Dr Connor Rhodes (Colin Donnell) mierzy się z wyzwaniem przeniesienia do innego zespołu, a dr Daniel Charles (Oliver Platt) wtajemnicza stażystkę w zagadki ludzkiego umysłu. Co ważne, fabuła jest inspirowana prawdziwymi historiami.

Serial uzyskał m.in. cztery nominacje w plebiscycie "People’s Choice" w kategorii Najlepszy serial dramatyczny oraz statuetki plebiscytów takich, jak "ReFrame", czy "Young Artist Awards". Na platformie można zobaczyć dwa sezony, czyli ponad 40 odcinków przygód najbardziej wykwalifikowanego zespołu medycznego w Chicago.

Serial zbyt oderwany od rzeczywistości? Polscy widzowie podzieleni w sprawie medycznego hitu!Zobacz więcej

"The Good Doctor" - upośledzony geniusz w prestiżowym szpitalu

Już pierwsze sceny tej produkcji pokazują, że nie będzie nudno! Zdolny absolwent medycyny, u którego zdiagnozowano autyzm i zespół Sawanta, w drodze na rozmowę z zarządem szpitala, w którym chce podjąć pracę, jest świadkiem poważnego wypadku. Ratuje życie poszkodowanego dziecka, zwracając uwagę na błędy przy uciskaniu tętnicy szyjnej doświadczonemu lekarzowi, kradnąc potrzebny do resuscytacji nóż obsłudze lotniska, a następnie zabezpieczając poszkodowanego do przyjazdu karetki.

Rada Szpitala św. Bonawentury w San Jose ma poważne obiekcje co do zatrudnienia młodego doktora, ze względu na jego chorobę. Mimo to, w związku wyciekiem filmu z prowizorycznej akcji ratunkowej wykonanej przez młodego lekarza, decyduje się na zatrudnienie doktora Shauna Murphy’ego (Freddie Highmore) na stanowisku rezydenta oddziału chirurgii. Produkcja pokazuje, jak bohater wykorzystuje swoje niezwykłe zdolności, będące pochodną sawantyzmu, do pracy w szpitalu. Znajduje genialne rozwiązania, które znacznie przewyższają pomysły innych rezydentów. Mimo to musi nieustannie udowadniać, że jego choroba nie jest przeszkodą do leczenia pacjentów. Całość jest przeplatana fragmentami z trudnego dzieciństwa chłopaka.

Serial zebrał aż sześć nominacji do nagród filmowych, między innymi do ‘Złotych Globów’ w kategorii ‘Najlepszy aktor w serialu dramatycznym’ dla odtwórcy głównej roli. Na platformie Viaplay są już cztery sezony popularnego serialu o wyjątkowym lekarzu i jego współpracownikach. Serial "The Good Doctor" zajął 7. miejsce w rankingu najczęściej oglądanych pozycji na platformie.

"New Amsterdam" - wspomnienia dyrektora szpitala

Max Goodwin (Ryan Eggold) jest ambitnym człowiekiem, który właśnie objął pieczę nad najstarszym szpitalem publicznym w Ameryce. To wyjątkowe miejsce, ponieważ urodził się tam wraz z siostrą, która po ośmiu latach zmarła w tym samym miejscu, w wyniku szpitalnej infekcji, której przecież można było zapobiec. Lekarz jest zdeterminowany, by naprawić ekosystem szpitala i skończyć z przedkładaniem finansów nad życie pacjentów.

Polskie seriale medyczne to nie tylko "Na dobre i na złe"! Jakie jeszcze powstały?Zobacz więcej

Fabuła jest adaptacją książki "Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital", będącej spisem wspomnień jej autora Erica Manheimera, który w 1997 roku został dyrektorem nowojorskiego szpitala. Pierwszą decyzją serialowego Maxa Goodwina jest zwolnienie wszystkich kardiochirurgów i zebranie pomysłów na naprawę szpitala od innych pracowników. Serial jest pełen zarówno tragicznych, jak i pięknych wydarzeń. Pokazuje widzom życiowe tragedie, dotkliwe porażki, ale i spektakularne zwycięstwa. Główny bohater oddaje serce i duszę pacjentom oraz personelowi szpitala, stawiając ich dobro nad własnym. Błyskotliwy lekarz jest gotowy na wszystko, by uświetnić działanie szpitala i zapewnić najlepszą opiekę potrzebującym.

Serial został stworzony przez Davida Schulnera, twórcę serialowych hitów, takich jak "Gotowe na wszystko", czy "Powiedz, że mnie kochasz". "New Amsterdam" zdobył nominację do nagrody za najlepszy scenariusz odcinka serialu dramatycznego Amerykańskiej Gildii Scenarzystów.

Na platformie Viaplay znalazły się dotychczas 3 sezony produkcji.