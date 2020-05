"The Mandalorian". Pedro Pascal wykluczony z rywalizacji o Złote Globy! Dlaczego zapadła taka decyzja?

To już pewne! Pedro Pascal nie dostanie Złotego Globu za rolę w serialu "The Mandalorian"! Aby uniknąć kontrowersji, Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej zmieniło regulamin dotyczący zasad przyznawania nagrody. Sprawdź szczegóły!

"The Mandalorian", serial z uniwersum "Star Wars", cieszył się ogromną popularnością widzów przede wszystkim w USA, ale także na całym świecie! Spekulowano nawet, że Pedro Pascal, odtwórca głównej roli, może zostać nominowany do Złotych Globów.

Byłaby to bardzo ciekawa i nietypowa nominacja, gdyż przez niemalże cały sezon odtwórca głównej roli nie zdejmuje hełmu. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej rozwiało jednak wszelkie wątpliwości i dodało do regulaminy punkt głoszący, że "role wyłącznie głosowe nie mogą kwalifikować się do żadnych nagród w kategoriach aktorskich", co ostatecznie wyeliminowało Pascala z rywalizacji o statuetkę.

Sam jednak fakt, że Pascal wcześniej mógłby zdobyć nominację, spowodował zmianę regulaminu. Warto jednak wspomnieć, że Pascal nie uczestniczył we wszystkich scenach w serialu "The Mandalorian". Dość często zastępował go Brendan Wayne, wnuk legendarnego Johna Wayne'a. Drugi sezon serialu "The Mandalorian" pojawił się na amerykańskie platformie Disney+ już w październiku 2020.