"The Mandalorian". Ruszyły prace nad 3. sezonem serialu! Co się wydarzy?

Doskonałe wieści dla wszystkich fanów "Gwiezdnych wojen" i serialu "The Mandalorian". Właśnie ruszyły prace nad 3. sezonem produkcji! Sprawdźcie szczegóły!

Nie, to nie pomyłka. Chociaż 2. sezon "The Mandalorian" jeszcze nie ujrzał światła dziennego, a ekipa, która zdjęcia skończyła na krótko przed zamknięciem planów zdjęciowych z powodu pandemii koronawirusa, montuje całość, już trwają przymiarki do 3. sezonu produkcji.

Gdy wszyscy przygotowują się na październikową premierę 2. odsłony "The Mandalorian", scenarzysta Jon Favreau już pracuje nad skryptami do kolejnych odcinków serialu. Czego będzie można spodziewać się po 3. sezonie? Tego jeszcze nie wie nikt, nawet włodarze platformy Disney+.

Nastoletni Yoda popala trawkę! Do sieci trafił nowy "zwiastun" serialuZobacz więcej

Akcja serialu "The Mandalorian" rozgrywa się po wydarzeniach z filmu "Powrót Jedi" na Najdalszym Obrzeżu. Głównym bohaterem serialu jest samotny rewolwerowiec (Pedro Pascal), będący Mandalorianem, słynnym najemnikiem.

Czekacie na nowe odcinki "The Mandalorian"?