"The Mandalorian" sezon 2. Nastoletni Yoda popala trawkę! Do sieci trafił nowy "zwiastun" serialu [WIDEO]

Fani serii "Star Wars" z niecierpliwością czekają na premierę 2. sezonu serialu "The Mandalorian", który ma pojawić się już w październiku 2020 roku. Twórcy jednak bardzo skąpo dawkują informacje na temat kontynuacji, co daje fanom spore pole do popisu. Twórca "Glee" i "American Horror Story" powraca z nowym serialem! Zobaczcie zwiastunZobacz więcej Do sieci trafił właśnie "oficjalny zwiastun" 2. sezonu serialu, w którym możemy zobaczyć jak Mandalorianin wchodzi do pokoju Teen Yody i... przyłapuje go na paleniu skręta! - Już któryś raz tłumaczę ci, żebyś nie jarał w Razor Crest - słyszymy w filmiku. "The Mandalorian" - fanowski "zwiastun" 2. sezonu: Oczywiście "zwiastun" okazał się żartem, stworzonym przez fanów z okazji Dnia Marihuany, który wypada 20 kwietnia. Komentarze pod filmem wskazują jednak na to, że część widzów dała się nabrać i potraktowała go bardzo poważnie. Miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zobaczyć prawdziwy zwiastun nowej serii! Nie możemy się już doczekać!