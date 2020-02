"The Mandalorian" sezon 2. Nowe szczegóły na temat daty premiery nowych odcinków na Disney+! Kiedy powróci Baby Yoda?

Ujawniono nowe szczegóły na temat daty premiery 2. sezonu "The Mandalorian". Nowe odcinki pojawią się na Disney+ jesienią 2020. Kiedy dokładnie? Sprawdź!

"The Mandalorian" - kiedy 2. sezon?

Prezes Disney+, Bob Iger podzielił się ze światem informacją na temat premiery drugiego sezonu serialu "The Mandalorian". Kontynuacja opowieści o Baby Yodzie i tytułowym bohaterze, który nigdy nie zdejmuje hełmu (w tej roli Pedro Pascal) została zaplanowana na październik 2020.

Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu! Gamorreanie głównymi bohaterami?Zobacz więcej

Premiera odcinków pierwszego sezonu "The Mandalorian" zawsze odbywała się w piątki. Z tego też względu datę premiery sezonu numer dwa można zawęzić do pięciu dni: 2, 9, 16, 23 bądź 30 października tego roku.

Prace nad drugim sezonem "The Mandalorian" już trwają. Jego twórcy nie pokazali jednak do tej pory żadnych fragmentów serialu. Wciąż nie jest też znany termin rozpoczęcia działania platformy Disney+ na rynku polskim. W pierwszych miesiącach od startu platformy w Ameryce Północnej zyskała ona 28,6 milionów użytkowników. To więcej niż zakładano. Pierwsze prognozy wskazywały bowiem na liczbę od 20 do 25 milionów użytkowników w tym okresie. (PAP Life)

Zły dzień? Te memy z Baby Yodą na pewno poprawią Ci humor!Zobacz więcej

Źródło: Cover Video/x-news