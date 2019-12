"The Mandalorian" sezon 2. Wiemy, kiedy premiera nowych odcinków! Gamorreanie głównymi bohaterami?

Twórca serialu "The Mandalorian" ogłosił, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków! Wygląda też na to, że pojawią się w nich Gamorreanie. Kim są te stwory z uniwersum "Gwiezdnych wojen"?

"The Mandalorian" - kiedy 2. sezon?

Twórca "The Mandalorian", Jon Favreau ogłosił na swoim koncie na Twitterze, kiedy pojawią się nowe odcinki serialu. Póki co, nie jest to dokładna data, ale wiadomo już na pewno, że 2. sezon "The Mandalorian" zadebiutuje na Disney+ jesienią 2020 roku!

Informacja została opatrzona zdjęciem figurki jednego z Gamorreanów, czyli stworów z uniwersum "Gwiezdnych wojen", które były strażnikami m.in. u boku Jabby. Zapewne oznacza to, że pojawią się one w kolejnej części serialu.

Kim są Gamorreanie?

Jeżeli Gamorreanie mają być jednymi z głównych bohaterów nowych odcinków "The Mandalorian" warto przypomnieć sobie, kim są. Te duże, zielone, podobne do świni stwory z dwoma wystającymi kłami. Nie są zbyt inteligentne i najczęściej są zatrudniane jako strażnicy. Np. Jabba zatrudnił ich ze względu na niewysoki koszt usługi. Gamorreanie żyją pod dominacją kobiet. Mogliśmy ich oglądać w filmie "Powrót Jedi", pojawiali się też w grze "Star Wars: Battlefront", gdzie na mapie Jabba’s Palace figurują jako postacie niezależne.

