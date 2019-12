"The Office". Nowa wersja serialu już wkrótce? Jest już pomysł i plan na powrót produkcji

Informacje o nowej wersji "The Office" pojawiały się już jakiś czas temu, jednak teraz jest już konkretny plan na reboot tej produkcji.

"The Office" - nowa wersja serialu

Reboot "The Office" to temat, który powraca jak bumerang, jednak zwykle jest to bez konkretów. Tym razem Bob Greenblatt, były szef stacji NBC, na której emitowany był "The Office" zdradził, że omawiał już ten temat z twórcą tego serialu, Gregiem Danielsem.

– Rozmawiałem z Gregiem Danielsem cztery lata temu o reboocie "The Office", na długo przed tym. On chce to zrobić i właściwie ma już na to pomysł.

Sam Daniels przyznał, że reboot "The Office" to dobry plan, jednak serial był zrealizowany w taki sposób, że stanowił "artystyczną całość". Twórca "The Office podkreślił, że nie chciałby aby reboot jego serialu wyglądał jak ten z "Will&Grace".

– Moim największym zmartwieniem byłoby rozczarowanie fanów. Ludzie oglądają całą serię, a potem od razu oglądają to jeszcze raz, co oznacza, że zakończyliśmy to jak należy - dodaje Daniels.

Aktorzy "The Office" również są chętni na ponowne spotkanie, jednak Ellie Kemper i Angela Kinsey przyznały, że stawiałyby raczej na odcinek specjalny niż na reboot.

Teraz pozostaje czekać na informacje, która platforma dogada się z Gregiem Danielsem w kwestii nowej wersji serialu, bo jej powstanie w erze wszelkich remake'ów i rebootów jest niemal pewne.

"The Office" - o czym jest?

"Biuro" to produkowany w latach 2005-13 amerykański serial komediowy opowiadający losy pracowników firmy zajmującej się sprzedażą papieru. Realizowany był formie paradokumentu, a dokładnie jako mockument, czyli parodia filmu dokumentalnego polegająca na tym, że fikcyjne zdarzenia pokazywane są tak, jakby były częścią produkcji dokumentalnej.

