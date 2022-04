"The Protector". Çağatay Ulusoy rozkochuje w sobie fanki na całym świecie! Co wiemy o tureckim aktorze i modelu?

Gwiazdy tureckich produkcji są znane nie tylko w swoim kraju. Aktorzy występujący w tureckich filmach i serialach cieszą się międzynarodową popularnością! Jednym z nich jest Çağatay Ulusoy, do którego wzdychają fanki na całym świecie. Co wiemy o przystojnym aktorze i modelu? Przedstawiamy ciekawostki o Çağatay Ulusoy - oraz sporo zdjęć tego tureckiego przystojniaka!

Çağatay Ulusoy prywatnie

Tureckie seriale oglądane są na całym świecie. Zyskują w oczach widzów wielowątkową fabułą i pełnymi emocji scenami. Wielkim plusem produkcji znad Bosforu jest także obsada aktorska. Tureccy aktorzy i aktorki zyskują popularność na całym świecie.

Çağatay Ulusoy to turecki aktor i model , który cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Świadczyć o tym mogą liczby. Młodego aktora obserwuje na Instagramie blisko 7 milionów fanów! Przystojny Ulusoy urodził się 23 września 1990 w Stambule. Rozpoczął swoją karierę w wieku 19 lat jako model. W 2010 roku Çağatay Ulusoy wygrał konkurs na najlepszego modela Turcji. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Stambulskiego.

Zobacz jego zdjęcia!

Jego pierwszą rolą filmową była drugoplanowa postać Ahmeta Onura w Anadolu Kartalları (2011). W 2012 roku wystąpił w krótkometrażowym filmie Paranoja. W 2013 roku zagrał rolę Yamana Kopera w serialu Medcezir.

Zasłynał z roli Hakana

W 2018 roku Çağatay Ulusoy zagrał rolę Hakana w dostępnym na platformie Netflix serialu The Protector. Jest to pierwsza turecka oryginalna produkcja Netfliksa.

Główny bohater serialu, w którego rolę wciela się Çağatay Ulusoy, to lokalny sklepikarz Hakan. Jego życie wywraca się do góry nogami, kiedy dowiaduje się on, że jest powiązany z tajnym, starożytnym zakonem mającym bronić Stambułu. To właśnie w tym mieście toczy się akcja serialu. Osoby, które miały okazję być w tym miejscu, z pewnością rozpoznają na ekranie wiele charakterystycznych miejsc, jak np. ulicę İstiklal Caddesi, Błękitny Meczet, Meczet Sulejmana, tureckie bazary oraz dzielnicę Üsküdar.

Ciekawostki o aktorze

Çağatay Ulusoy ma kilka tatuaży. Jeden z nich, znajdujący się na lewej piersi cytat można przetłumaczyć na "Bez ciemności, nigdy nie zobaczymy gwiazd". Aktor może pochwalić się iście atletyczną sylwetką. To efekt ciężkiej pracy w siłowni i specjalnej diety. Jako nastolatek uprawiał pływanie i grał w koszykówkę.

Aktor chroni swoją prywatność. Obecnie nie wiadomo, czy jest z kimś związany na stałe.

Kim jest tytułowy Hakan z serialu "The Protector"? Wszystko, co powinieneś wiedzieć o serialu Zobacz więcej

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl