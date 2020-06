"The Protector". Obrońca Stambułu powraca! Zobaczcie zwiastun 4. sezonu!

Najpopularniejszy turecki serial na Netflix powraca z nowymi odcinkami! W sieci właśnie pojawił się zwiastun 4. sezonu serialu "The Protector". Zobaczcie, czego się spodziewać!

Dobra informacja dla wszystkich fanów tureckich seriali na Netflix. Wielkimi krokami nadchodzi wielce wyczekiwany 4. sezon serialu "The Protector". Obrońca Stambułu powróci w blasku i chwale!'

"The Protector" to epicka opowieść o losach Hakana. Życie młodego sklepikarza wywraca się do góry nogami, kiedy dowiaduje się on, że jest powiązany z tajnym, starożytnym zakonem mającym bronić Stambułu. Czy Hakan czuje się bohaterem? Ani trochę. Jest zwykłym facetem żyjącym w 15-milionowym eklektycznym mieście, gdzie kultura Zachodu miesza się z tradycjami Wschodu, a przeszłość nadal oddziałuje na teraźniejszość.

Jest już zwiastun pierwszego tureckiego serialu na platformie Netflix! Kiedy premiera? Zobacz więcej

Gwiazdą produkcji jest Çağatay Ulusoy. W sieci właśnie pojawił się 4. sezon "The Protector". Zobaczcie, czego się spodziewać!

"The Protector" 4. sezon pojawi się na Netflix już 9 lipca.