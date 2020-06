"The Rain". Duński serial Netflix powraca z 3. sezonem! Co wydarzy się w finale serialu?

Duński serial "The Rain" to jedna z najpopularniejszych produkcji platformy Netflix. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że serial jest kontynuowany, ale nic nie może trwać wiecznie. W sieci właśnie pojawił się zwiastun finałowego sezonu "The Rain".

Szczegóły dotyczące fabuły 3. sezonu "The Rain" są na razie trzymane w tajemnicy. Niczego nie ułatwia również zwiastun, który w zasadzie nie pokazuje niczego, poza wyraźnym zaznaczeniem, że to już finał tej historii. Netflix przedłuża duński serial o finałowy 3. sezon! Kiedy premiera?Zobacz więcej Przypomnijmy, że "The Rain" to duński serial, w którym śledzimy losy rodzeństwa – Simone i Rasmusa, którzy zostają przeniesieni przez nieco szalonego ojca – naukowca do bunkra w lesie. Ten chce ich chronić przed wpływem morderczego wirusa przenoszonego przez deszcz. Co wydarzy się w nowych odcinkach produkcji? Przekonamy się już wkrótce! "The Rain" 3. sezon na Netflix pojawi się 6 sierpnia.