"The Sinner" - 3. sezon z emisją w polskiej telewizji! Kiedy premiera na Netflix? Co czeka Ambrose'a w nowych odcinkach?

Premiera 3. sezonu "The Sinner" już wkrótce w polskiej telewizji. Detektyw Ambrose w nowych odcinkach będzie badał sprawę śmiertelnego wypadku na obrzeżach Nowego Jorku. W roli podejrzanego wystąpi tym razem Matt Bomer.

Harry Ambrose (w tej roli Bill Pullman) wie o ludzkich grzechach więcej niż ktokolwiek inny. Doświadczony detektyw ma przed sobą nową sprawę. W 3. sezonie "The Sinner" podejrzanym jest powszechnie lubiany nauczyciel (w tej roli Matt Bomer).

Harry ponownie będzie musiał sięgnąć daleko w mroczną przeszłość, aby odpowiedzieć na pytanie, czemu na pozór zwyczajni ludzie popełniają straszliwe zbrodnie? Śledztwo będzie dotyczyło śmiertelnego wypadku samochodowego na obrzeżach Nowego Jorku.

Trzeci sezon "The Sinner" ("Grzesznik") będzie można oglądać w polskiej telewizji. Emisję pierwszych dwóch odcinków zaplanowano na czwartek, 7 maja, o godz. 21:00 w Canal+. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe odcinki trafią do biblioteki Netflixa. Nastąpi to zapewne po zakończeniu emisji 3. sezonu w Canal+.