"The Stranger" - 2. sezon powstanie? Netflix będzie kontynuował historię z powieści Harlana Cobena?

"The Stranger" - 2. sezon powstanie? Sprawdź, czy Netflix planuje kontynuować historię z powieści Harlana Cobena. Autor książkowego pierwowzoru już zabrał głos w sprawie. Jak na 2. sezon "The Stranger" zapatruje się Harlan Coben?

"The Stranger" - będzie 2. sezon?

"The Stranger" Netflixa cieszy się dużą popularnością. Coraz więcej widzów zastanawia się, czy wciągająca historia Adama (Richard Armitage) i Nieznajomej (Hannah John-Kamen) doczeka się kontynuacji. Adaptacja powieści Harlana Cobena zadebiutowała na Netflix 30 stycznia br., dlatego jest jeszcze za wcześnie na oficjalne stanowisko serwisu.

Hannah John-Kamen z "Gry o tron" gwiazdą nowego serialu Netflixa. Kim jest piękna nieznajoma?Zobacz więcej

Głos w sprawie 2. sezonu "The Stranger" zabrał jednak autor książkowego pierwowzoru. Harlan Coben w rozmowie z Digital Spy przyznał, że stworzyli serial na jeden sezon. Pisarz dodał jednak, że nigdy nie mówi nigdy.

To zamknięta historia. Widzowie dostali wszystkie odpowiedzi, a zakończenie serialu jest niezwykle satysfakcjonujące. Nigdy nie mówię jednak nigdy, ale kontynuacji nie ma w planach. Naszym planem było dać widzom jeden wspaniały sezon. — powiedział pisarz.

Tajemnice, przemoc i spisek w nowym serialu Netflixa. To historia, która wciąga bez reszty!Zobacz więcej

Jeśli Netflix i Harlan Coben zdecydowaliby się jednak kontynuować historię Adama i Nieznajomej, to serial musiałby odejść od książkowego pierwowzoru. 1. sezon "The Stranger" kończy się bowiem w tym samym momencie co książka.

Historia zna już jednak takie przypadki. Warto wspomnieć, chociażby o "Wielkich kłamstewkach", które doczekały się dwóch sezonów, mimo że materiał książkowy został wyczerpany już w pierwszej serii.