"The Stranger". Hannah John-Kamen z "Gry o tron" gwiazdą nowego serialu Netflixa. Kim jest piękna nieznajoma?

Hannah John-Kamen ma na swoim koncie kilka znaczących ról. Widzowie mogą kojarzyć ją m.in. z "Killjoys" i "Gry o tron" HBO, ale dopiero po "The Stranger" Netflixa zrobiło się o niej naprawdę głośno. Kim jest Hannah John-Kamen? Czy piękna nieznajoma z "The Stranger" podbije serca widzów?

HANNAH JOHN-KAMEN - KIM JEST?

Hannah John-Kamen to angielska aktorka, która urodziła się 6 września 1989 w Anlaby. Jest córką nigeryjskiego psychologa sądowego i norweskiej modelki. Po ukończeniu Central School of Speech and Drama w Londynie, John-Kamen konsekwentnie pracuje na swój sukces w aktorstwie. Największą frajdę sprawia jej na razie praca na planie produkcji sci-fi i fantasy. Jak przyznała w jednym z wywiadów, statki kosmiczne i smoki budzą w niej wewnętrzne dziecko.

Telewizyjny debiut zaliczyła w serialu "Morderca z Whitechapel" z 2009 roku. Za swoją aktorską inspirację uznaje m.in. Bena Whishawa. -Absolutnie go uwielbiam. Miałam zaszczyt pracować z nim na planie filmu "Czas prawdy" - wyznała w jednym z wywiadów aktorka.

HANNAH JOHN-KAMEN - GDZIE ZAGRAŁA?

Hannah John-Kamen znana jest m.in. z roli Dutch w "Killjoys". W 2011 roku zagrała Selmę Telse w "Black Mirror", a jej praca tak spodobała się Charliemu Brookerowi, że ponownie zaprosił ją do swojego przełomowego projektu. W "Black Mirror" z 2016 roku Hannah John-Kamen wcieliła się w Sonyę. Wcześniej zagrała jeszcze w "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy". 2018 rok okazał się dla niej przełomowy. Do kin weszły wtedy bowiem trzy głośne blockbustery z jej udziałem: "Ant-Man i Osa", "Tomb Raider" i "Player One".

Potem przyszedł czas na netfliksową adaptację powieści Harlana Cobena pt. "The Stranger". Serial szybko stał się jedną z najchętniej binge'owanych produkcji Netflixa. Hannah John-Kamen zagrała w nim tajemniczą kobietę, tytułową nieznajomą, która wyciąga na światło dzienne brudne sekrety ludzi.

HANNAH JOHN-KAMEN - "GRA O TRON"

Niewielu wie, że Hannah John-Kamen zagrała również w "Grze o tron". W szóstym sezonie kultowej produkcji HBO wcieliła się w Ornelę, członkinię Dosh khaleen.