"The Stranger" Netflixa wciąga bez reszty! Masz wolne 8 godzin? To zabieraj się za oglądanie

"The Stranger", czyli adaptacja kolejnej powieści Harlana Cobena wciąga bez reszty! Nowy serial Netflixa, choć nie jest doskonały, to jednak intryguje na tyle, by zatrzymać widza przed ekranem ładnych kilka godzin. Tajemnice, przemoc i spisek — to wszystko znajdziesz w nowym serialu Netflixa pt. "The Stranger".

"The Stranger" - o czym jest? Netflix sukcesywnie przenosi na mały ekran kolejne powieści amerykańskiego pisarza Harlana Cobena. Po "Safe i "Jedynej szansie" przyszedł czas na "The Stranger", czyli opowieść tytułowej Nieznajomej, która ujawnia wstrząsające sekrety, niszcząc w ten sposób poukładane do tej pory życie swoich "ofiar". Tak jest m.in. w przypadku Adama Price'a (w tej roli Richard Armitage), który dowiaduje się od tajemniczej młodej kobiety (Hannah John-Kamen) o kłamstwie żony. Jeden zdradzony sekret pociąga za sobą kolejne, a zamęt wprowadzony w pozornie idealnym życiu Adama sprawia, że mężczyzna zaczyna szukać prawdy, wplątując się w skomplikowaną intrygę. Kolejny twórca na wyłączność Netflixa! [ZDJĘCIA]Zobacz więcej W "The Stranger" zwrotów akcji nie brakuje. To sprawia, że serialowa nowość Netflixa doskonale nadaje się do binge-watchingu. Serial składa się z 8 odcinków, na które trzeba poświęcić osiem godzin ze swojego życia. I choć kolejna adaptacja powieści Harlana Cobena ma swoje wady: bywa schematyczna, a niektóre wątki łączy ze sobą tylko przypadek, to chęć włączenia kolejnego odcinka "The Stranger" wygrywa. Reżyserią "The Stranger" zajęli się: Daniel O'Hara i Hannah Quinn. W rolach głównych wystąpili: Hannah John-Kamen, Richard Armitage, Dervla Kirwan, Siobhan Finneran, Anthony Head, Paul Kaye, Kadiff Kirwan i Shaun Dooley. W serwisie IMDb "The Stranger" zostało zdobyło ocenę 7,6/10. Zobacz galerię "The Stranger" zwiastun Widziałeś już "The Stranger" Netflixa? Podziel się swoją opinią na temat serialu w komentarzu! https://web.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/