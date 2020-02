"The Stranger" sezon 2. Fani spekulują, co wydarzy się w nowych odcinkach! Twórcy się zainspirują?

Drugi sezon "The Stranger" nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale fani serialu mają już pomysł na to, jak mogłyby potoczyć się losy Adama i Nieznajomej. Co może wydarzyć się w nowych odcinkach "The Stranger"? Fanowska teoria brzmi sensownie!

"The Stranger" - kiedy 2. sezon?

"The Stranger" to cieszący się dużym zainteresowaniem widzów serial Netflixa na podstawie powieści Harlana Cobena pod tym samym tytułem. Na razie nie wiadomo jednak, czy wciągająca historia Adama (Richard Armitage) będzie kontynuowana. Na oficjalne stanowisko Netflixa w tej sprawie wciąż czekamy.

Czy powstanie 2. sezon? Sprawdź, co już wiadomo!Zobacz więcej

"The Stranger" - co wydarzy się w 2. sezonie?

Wydawać by się mogło, że "The Stranger" to zamknięta historia. 1. sezon kończy się bowiem w tym samym momencie co książka Cobena, ale to nie przeszkadza fanom serialu w snuciu teorii na temat kontynuacji historii.

Poniżej znajdziesz spoilery z 1. sezonu "The Stranger". Nie czytaj dalej tekstu, jeśli jeszcze nie oglądałeś serialu.

"The Stranger" to opowieść o Adamie, szczęśliwym mężu i ojcu dwóch synów. Jego życie wywraca się do góry nogami po tym, jak pewna nieznajoma (Hannah John-Kamen) zdradza mu wstydliwy sekret żony. Ta wiadomość uruchamia w głowie mężczyzny lawinę pytań i wpędza go w wir nieoczekiwanych zdarzeń. Niedługo potem znika jego małżonka.

W finale serialu okazało się, że najlepszy przyjaciel głównego bohatera, Doug Tripp (Shaun Dooley) odpowiada za śmierć jego żony, Corinne (Dervla Kirwan). Zrozpaczony Adam postanawia go wtedy zabić, a morderstwo pomaga mu zatuszować detektyw Johanna Griffin (Siobhan Finneran), która prowadziła śledztwo w sprawie zniknięcia Corinne.

Hannah John-Kamen z "Gry o tron" gwiazdą nowego serialu Netflixa. Kim jest piękna nieznajoma?Zobacz więcej

Co może wydarzyć się w nowych odcinkach "The Stranger"? Fani wymyślili, że punktem wyjścia historii w nowych odcinkach mogłaby być postać, która była w lesie i widziała, jak Adam zabił przyjaciela. Mężczyzna i emerytowana już detektyw zostaliby w ten sposób ofiarami nowego szantażysty, który chciałby ujawnić ich brudny sekret.

Co sądzisz o tej teorii?