"The Voice Kids 3". 13-letni Marcin Maciejczak podbił serca Trenerów! To on wygra 3. edycję?

13-latek objawieniem 3. edycji "The Voice Kids"! Trenerzy już na Przesłuchaniach w ciemno wróżą mu wygraną. Marcin Maciejczak jako pierwszy chłopiec w polskiej odsłonie "The Voice Kids" wygra program?

Talent show TVP2 z najmłodszymi zaskakuje z edycji na edycję, a uczestnicy biorący w nim udział robią oszałamiające kariery na polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej. Do grona dotychczasowych nastoletnich gwiazd "The Voice Kids" ma szansę dołączyć 13-letni Marcin Maciejczak z liczącej niespełna 400 mieszkańców wsi Bartochów w województwie łódzkim. Występ chłopca, który na scenie zaśpiewał niezwykle trudny utwór "I’ll Never Love Again" Lady Gagi, zszokował widownię oraz trenerów. Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron odwrócili swoje fotele po zaledwie kilku wyśpiewanych taktach.

- Mam niedosyt tego jak śpiewasz - stwierdził podekscytowany Baron. - Niesamowity! - wyznała zaskoczona Cleo. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy fragment sobotniego występu 13-letniego Marcina, który śpiewem interesuje się od ok. 6 lat. Dodatkowo chłopiec, w domowym zaciszu, nagrywa telefonem klipy, tworzy do nich scenografie i sam je montuje. Mimo bardzo młodego wieku Marcin ma na koncie kilka scenicznych występów przed wielką publicznością.

Bardzo lubię występować na scenie. Czuję się jak ryba w wodzie - mówi skromny Marcin Maciejczak. Największymi fanami 13-latka są rodzice, którzy wspierają go w rozwijaniu pasji. - Chcielibyśmy, żeby spełniły się jego najskrytsze marzenia - mówi tata Dominik. - Byłam na każdym występie Marcina. Każdy powodował gęsią skórkę i wywoływał łzy w oczach - wyznaje wzruszona mama Ewelina.

Podobnego zdania jest także Dawid Kwiatkowski, który nie mógł wyjść z podziwu po występie nastolatka. - Ręce mi się trzęsą po tym, co usłyszałem. Nie używam takich słów w tym programie, szczególnie na tym etapie, ale masz wielką szansę, żeby wygrać ten program. Naprawdę! - mówił oszołomiony Dawid Kwiatkowski, po czym dodał: - Marcin jest indywidualistą w tym co robi. Wygląda tak jak ja 6—7 lat temu ale śpiewa lepiej niż ja. Czuję, że kryje się w nim wielka artystyczna dusza.

Cały występ Marcina będzie można usłyszeć już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2. Wtedy dowiemy się także, który trener będzie miał szczęście pracować z uzdolnionym 13-latkiem. Jak się dowiedzieliśmy, tak zażartej dyskusji wśród trenerów "The Voice Kids" dotychczas nie było.