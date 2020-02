"The Voice Kids 3" BITWY 1. Dawid Kwiatkowski wybrał finałową trójkę! Kto przeszedł dalej?

Pierwsze Bitwy w "The Voice Kids 3" za nami! W sobotę widzowie poznali pierwszych uczestników z drużyny Dawida Kwiatkowskiego, którzy przeszli do kolejnego etapu. Trener podejmował dziś bardzo trudne decyzje. Emocji nie brakowało, a łzy w studiu "The Voice Kids" lały się strumieniami. Poznajcie zwycięzców Bitew w drużynie Dawida Kwiatkowskiego! To oni zaśpiewają w odcinkach na żywo 3. edycji "The Voice Kids"!

"The Voice Kids 3" BITWY 1. - co się wydarzyło?

Bitwy w 3. edycji "The Voice Kids" już się rozpoczęły. W sobotę młodzi wokaliści i wokalistki zmierzyli się ze sobą w muzycznych pojedynkach - z każdego trio tylko jedna osoba mogła jednak przejść do kolejnego etapu. Na pierwszy ogień poszła drużyna Dawida Kwiatkowskiego.

W pierwszym trio znaleźli się Bartek, Oskar i Emilia, którzy na warsztat wzięli wielki hit Shawna Mendesa i Camili Cabello zatytułowany "Señorita". -Oskar z Bartkiem bardzo męsko, Emilka pięknie po kobiecemu, zwiewnie - ocenił Tomson z Afromental. Cleo doceniła Bartka, który według niej spisał się dziś najlepiej. Dawid Kwiatkowski miał twardy orzech do zgryzienia, ale ostatecznie postanowił dać szansę Oskarowi.

W drugiej Bitwie zaprezentowały się Estera, Anastazja i Gabrysia. Dziewczyny zaśpiewały piosenkę w języku polskim, emocjonalną kompozycję z filmu "Miasto 44". To właśnie podczas ich występu Cleo nie mogła powstrzymać łez. - Dawid dziękuję, że wybrałeś ten utwór. Mocny nabiera to, że tak młode osoby śpiewają te słowa uderzające prosto w serce - powiedziała trenerka. Za piękną lekcję historii podziękowali dziewczynom chłopaki z Afromental. Zwyciężczynią tej Bitwy została Anastazja.

Gabriela Coutinho, Natalia i Julia to trzecie trio z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Uczestniczki wystąpiły w utworze "Tell Me You Love Me" z repertuaru Demi Lovato. Trudna piosenka wymagała od dziewczyn perfekcyjnej techniki i maksymalnego skupienia. Trener zorganizował dla nich nawet dodatkowe warsztaty wokalne. -Wielkie gratulacje, bo to jest numer niesamowicie trudny. - zaczęła Cleo. Trenerka, podobnie jak chłopaki z Afromental zasugerowała Dawidowi wybranie z tego trio Natalii. Serce Trenera w tej Bitwie skradła jednak Gabriela i to ona przeszła do kolejnego etapu.

Kolejna trójka (Beniamin, Ola, Natalia) zaprezentowała się w utworze "Imagine" Johna Lennona. Dzieciaki początkowo nie były przekonane do tego utworu. -To jest taka piosenka, w której nie wygra ten, kto najwyżej i najgłośniej zaśpiewa - pouczał swoich podopiecznych Dawid Kwiatowski. Po wykonaniu przez nich kultowego "Imagine" mógł już tylko zbierać szczękę z podłogi. Dojrzałe wykonanie doceniła również Cleo. -To było przepiękne, w 100% przekazaliście to, o czym ta piosenka jest - powiedziała trenerka. Do dalszego etapu przeszedł Beniamin.

Ala, Karina i Józia musiały dziś rozruszać widownię. Zadanie nie było trudne, bo dziewczyny zaśpiewały kultowe "O mnie się nie martw". Dziewczyny porwały swoim wykonaniem do tańca publiczność i trenerów. Ostatecznie to Ala otrzymała szansę, by zaśpiewać w kolejnym etapie.

Ostatni pojedynek w drużynie Dawida Kwiatkowskiego należał do Julii, Izy i Marcina, którzy zaśpiewali przebój Ariany Grande "Into You". -To trio ma najtrudniejsze zadanie, bo są już starszakami w mojej drużynie, mają dojrzałe głosy i mają klubową piosenkę - ocenił Trener. Ostatnie trio poradziło sobie jednak znakomicie. Wybór był bardzo trudny, ale Dawid postanowił, że chce zmieniać świat z Marcinem.

Sing Off w drużynie Dawida Kwiatkowskiego – kto trafił do finału?

Oskar Brzostowski z problemami zaśpiewał "They Don't Know About Us" zespołu One Direction. Anastazja Maciąg zmierzyła się z utworem Beyonce pt. "I was here". Gabriela Coutinho zaśpiewała piosenkę "Dont' you worry 'bout a thing". "Dive" Eda Sheerana zaśpiewał Beniamin Nowakowski. Jako piąta na scenie pojawiła się Ala Tracz, która wykonała "I'll be there". Sing Off w drużynie Dawida Kwiatkowskiego zakończył Marcin Maciejczak. Trzynastolatek z Bartochowa zaśpiewał "I'll never love again" z repertuaru Lady Gagi i poruszył wszystkich. Marcin jest niewątpliwie faworytem programu. Czy wygra 3. edycję?

Dawid Kwiatkowski zdecydował, że do kolejnego etapu "The Voice Kids" zabiera ze sobą: Marcina, Alę i Anastazję!